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Country Club, FL
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6995 NW 173rd Dr
Last updated June 11 2020 at 5:34 AM

6995 NW 173rd Dr

6995 Northwest 173rd Drive · (305) 781-4056
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Location

6995 Northwest 173rd Drive, Country Club, FL 33015

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 2104 · Avail. now

$2,400

Click to see floorplan

4 Bed · 3 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
parking
microwave
Unit Amenities
dishwasher
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in unit laundry
microwave
patio / balcony
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6995 NW 173rd Dr have any available units?
6995 NW 173rd Dr has a unit available for $2,400 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 6995 NW 173rd Dr have?
Some of 6995 NW 173rd Dr's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6995 NW 173rd Dr currently offering any rent specials?
6995 NW 173rd Dr isn't currently offering any rent specials.
Is 6995 NW 173rd Dr pet-friendly?
No, 6995 NW 173rd Dr is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Country Club.
Does 6995 NW 173rd Dr offer parking?
Yes, 6995 NW 173rd Dr does offer parking.
Does 6995 NW 173rd Dr have units with washers and dryers?
Yes, 6995 NW 173rd Dr offers units with in unit laundry.
Does 6995 NW 173rd Dr have a pool?
No, 6995 NW 173rd Dr does not have a pool.
Does 6995 NW 173rd Dr have accessible units?
No, 6995 NW 173rd Dr does not have accessible units.
Does 6995 NW 173rd Dr have units with dishwashers?
Yes, 6995 NW 173rd Dr has units with dishwashers.
Does 6995 NW 173rd Dr have units with air conditioning?
No, 6995 NW 173rd Dr does not have units with air conditioning.
Have a question for 6995 NW 173rd Dr?
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