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6686 W Sample Road
Last updated April 23 2020 at 6:13 AM

6686 W Sample Road

6686 W Sample Rd · (954) 610-8375
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Location

6686 W Sample Rd, Coral Springs, FL 33067

Price and availability

VERIFIED 1 year AGO

1 Bedroom

Unit 6686 · Avail. now

$1,200

Click to see floorplan

1 Bed · 1 Bath · 716 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
WOWZER!!! BRIGHT AND UPGRADED CONDO ON THE TOP FLOOR OVERLOOKING NATURE PRESERVE. WELL MAINTAINED GATED COMMUNITY WITH RESORT STYLE AMENITIES. CENTRALLY LOCATED NEAR MAJOR ROADWAYS AND SHOPPING. SCREENED BALCONY WITH STORAGE. CHERRY HARDWOOD FLOORS IN BEDROOM AND LARGE WALK-IN CLOSET. CROWN MOLDING IN LIVING, DINING, AND BEDROOM. GRANITE COUNTERS IN KITCHEN AND BATH. WASHER & DRYER IN UNIT. WATER, SEWER, AND TRASH INCLUDED IN RENT. VERY CLEAN AND READY TO GO. GREAT LANDLORD! 640 MINIMUM CREDIT SCORE REQUIRED BY HOA. NO PETS

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6686 W Sample Road have any available units?
6686 W Sample Road has a unit available for $1,200 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 6686 W Sample Road have?
Some of 6686 W Sample Road's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6686 W Sample Road currently offering any rent specials?
6686 W Sample Road isn't currently offering any rent specials.
Is 6686 W Sample Road pet-friendly?
No, 6686 W Sample Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Coral Springs.
Does 6686 W Sample Road offer parking?
No, 6686 W Sample Road does not offer parking.
Does 6686 W Sample Road have units with washers and dryers?
Yes, 6686 W Sample Road offers units with in unit laundry.
Does 6686 W Sample Road have a pool?
No, 6686 W Sample Road does not have a pool.
Does 6686 W Sample Road have accessible units?
No, 6686 W Sample Road does not have accessible units.
Does 6686 W Sample Road have units with dishwashers?
Yes, 6686 W Sample Road has units with dishwashers.
Does 6686 W Sample Road have units with air conditioning?
No, 6686 W Sample Road does not have units with air conditioning.
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