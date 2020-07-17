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Coconut Creek, FL
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6957 PINES CIRCLE
Last updated June 19 2020 at 7:06 AM

6957 PINES CIRCLE

6957 Pines Cir · (954) 854-1048
COVID-19 Update
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Location

6957 Pines Cir, Coconut Creek, FL 33073

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,650

3 Bed · 3 Bath · 1650 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
new construction
garage
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6957 PINES CIRCLE have any available units?
6957 PINES CIRCLE has a unit available for $2,650 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 6957 PINES CIRCLE have?
Some of 6957 PINES CIRCLE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6957 PINES CIRCLE currently offering any rent specials?
6957 PINES CIRCLE is not currently offering any rent specials.
Is 6957 PINES CIRCLE pet-friendly?
No, 6957 PINES CIRCLE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Coconut Creek.
Does 6957 PINES CIRCLE offer parking?
Yes, 6957 PINES CIRCLE offers parking.
Does 6957 PINES CIRCLE have units with washers and dryers?
Yes, 6957 PINES CIRCLE offers units with in unit laundry.
Does 6957 PINES CIRCLE have a pool?
Yes, 6957 PINES CIRCLE has a pool.
Does 6957 PINES CIRCLE have accessible units?
No, 6957 PINES CIRCLE does not have accessible units.
Does 6957 PINES CIRCLE have units with dishwashers?
Yes, 6957 PINES CIRCLE has units with dishwashers.
Does 6957 PINES CIRCLE have units with air conditioning?
No, 6957 PINES CIRCLE does not have units with air conditioning.
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