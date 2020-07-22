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Clearwater, FL
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2733 COUNTRYSIDE BOULEVARD
Last updated April 4 2020 at 6:47 AM

2733 COUNTRYSIDE BOULEVARD

2733 Countryside Blvd · No Longer Available
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Location

2733 Countryside Blvd, Clearwater, FL 33761

Amenities

in unit laundry
hardwood floors
dishwasher
carport
recently renovated
walk in closets
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
carport
clubhouse
parking
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2733 COUNTRYSIDE BOULEVARD have any available units?
2733 COUNTRYSIDE BOULEVARD doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Clearwater, FL.
How much is rent in Clearwater, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Clearwater Rent Report.
What amenities does 2733 COUNTRYSIDE BOULEVARD have?
Some of 2733 COUNTRYSIDE BOULEVARD's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2733 COUNTRYSIDE BOULEVARD currently offering any rent specials?
2733 COUNTRYSIDE BOULEVARD is not currently offering any rent specials.
Is 2733 COUNTRYSIDE BOULEVARD pet-friendly?
No, 2733 COUNTRYSIDE BOULEVARD is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Clearwater.
Does 2733 COUNTRYSIDE BOULEVARD offer parking?
Yes, 2733 COUNTRYSIDE BOULEVARD offers parking.
Does 2733 COUNTRYSIDE BOULEVARD have units with washers and dryers?
Yes, 2733 COUNTRYSIDE BOULEVARD offers units with in unit laundry.
Does 2733 COUNTRYSIDE BOULEVARD have a pool?
Yes, 2733 COUNTRYSIDE BOULEVARD has a pool.
Does 2733 COUNTRYSIDE BOULEVARD have accessible units?
No, 2733 COUNTRYSIDE BOULEVARD does not have accessible units.
Does 2733 COUNTRYSIDE BOULEVARD have units with dishwashers?
Yes, 2733 COUNTRYSIDE BOULEVARD has units with dishwashers.
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