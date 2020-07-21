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Carrollwood, FL
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11213 Cedar Hollow Place
Last updated August 28 2019 at 1:16 PM

11213 Cedar Hollow Place

11213 Cedar Hollow Lane · No Longer Available
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Location

11213 Cedar Hollow Lane, Carrollwood, FL 33618
Cedar Hollow

Amenities

dishwasher
pet friendly
recently renovated
pool
some paid utils
range
Unit Amenities
dishwasher
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
pool
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
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IMPORTANT! TENANT MUST APPLY TO AND BE APPROVED BY THE HOA. HOA REQUIRES 15 DAYS TO PROCESS APPROVAL BEFORE TENANTS CAN MOVE IN. AVAILABLE DATE IS SUBJECT TO HOA APPROVAL!! . Property is managed by a Florida licensed property management firm in business since 1977. PETS UNDER 35 LBS ALLOWED ONLY PER HOA(Subject to HOA APPROVAL)- BREED RESTRICTED! NON-REFUNDABLE PET FEE IS ASSESSED FOR ONE PET. OWNER RESERVES THE RIGHT TO CHARGE ADDITIONAL FEES FOR ADDITIONAL PETS AND WEIGHT/SIZE OF PET.

(RLNE2222592)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 11213 Cedar Hollow Place have any available units?
11213 Cedar Hollow Place doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Carrollwood, FL.
What amenities does 11213 Cedar Hollow Place have?
Some of 11213 Cedar Hollow Place's amenities include dishwasher, pet friendly, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 11213 Cedar Hollow Place currently offering any rent specials?
11213 Cedar Hollow Place is not currently offering any rent specials.
Is 11213 Cedar Hollow Place pet-friendly?
Yes, 11213 Cedar Hollow Place is pet friendly.
Does 11213 Cedar Hollow Place offer parking?
No, 11213 Cedar Hollow Place does not offer parking.
Does 11213 Cedar Hollow Place have units with washers and dryers?
No, 11213 Cedar Hollow Place does not offer units with in unit laundry.
Does 11213 Cedar Hollow Place have a pool?
Yes, 11213 Cedar Hollow Place has a pool.
Does 11213 Cedar Hollow Place have accessible units?
No, 11213 Cedar Hollow Place does not have accessible units.
Does 11213 Cedar Hollow Place have units with dishwashers?
Yes, 11213 Cedar Hollow Place has units with dishwashers.
Does 11213 Cedar Hollow Place have units with air conditioning?
No, 11213 Cedar Hollow Place does not have units with air conditioning.
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