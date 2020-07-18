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Boynton Beach, FL
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2305 N Congress Avenue
Last updated July 1 2020 at 11:43 PM

2305 N Congress Avenue

2305 N Congress Avenue · (561) 400-9276
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Location

2305 N Congress Avenue, Boynton Beach, FL 33436

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 23 · Avail. now

$1,400

2 Bed · 1 Bath · 1000 sqft

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Amenities

in unit laundry
dishwasher
pet friendly
parking
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
carpet
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 250
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2305 N Congress Avenue have any available units?
2305 N Congress Avenue has a unit available for $1,400 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 2305 N Congress Avenue have?
Some of 2305 N Congress Avenue's amenities include in unit laundry, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2305 N Congress Avenue currently offering any rent specials?
2305 N Congress Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 2305 N Congress Avenue pet-friendly?
Yes, 2305 N Congress Avenue is pet friendly.
Does 2305 N Congress Avenue offer parking?
Yes, 2305 N Congress Avenue offers parking.
Does 2305 N Congress Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 2305 N Congress Avenue offers units with in unit laundry.
Does 2305 N Congress Avenue have a pool?
No, 2305 N Congress Avenue does not have a pool.
Does 2305 N Congress Avenue have accessible units?
No, 2305 N Congress Avenue does not have accessible units.
Does 2305 N Congress Avenue have units with dishwashers?
Yes, 2305 N Congress Avenue has units with dishwashers.
Does 2305 N Congress Avenue have units with air conditioning?
No, 2305 N Congress Avenue does not have units with air conditioning.
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