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850 SW 19th Avenue
Last updated April 13 2020 at 6:19 PM

850 SW 19th Avenue

850 Southwest 19th Avenue · (561) 235-6509
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Location

850 Southwest 19th Avenue, Boca Raton, FL 33486

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

5 Bedrooms

Unit 5 Bed · Avail. now

$5,500

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5 Bed · 3 Bath · 2942 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
parking
pool
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
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Property Amenities
parking
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 850 SW 19th Avenue have any available units?
850 SW 19th Avenue has a unit available for $5,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 850 SW 19th Avenue have?
Some of 850 SW 19th Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 850 SW 19th Avenue currently offering any rent specials?
850 SW 19th Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 850 SW 19th Avenue pet-friendly?
No, 850 SW 19th Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Boca Raton.
Does 850 SW 19th Avenue offer parking?
Yes, 850 SW 19th Avenue does offer parking.
Does 850 SW 19th Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 850 SW 19th Avenue offers units with in unit laundry.
Does 850 SW 19th Avenue have a pool?
Yes, 850 SW 19th Avenue has a pool.
Does 850 SW 19th Avenue have accessible units?
No, 850 SW 19th Avenue does not have accessible units.
Does 850 SW 19th Avenue have units with dishwashers?
Yes, 850 SW 19th Avenue has units with dishwashers.
Does 850 SW 19th Avenue have units with air conditioning?
Yes, 850 SW 19th Avenue has units with air conditioning.
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