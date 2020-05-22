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500 SW 2nd Avenue
Last updated April 24 2020 at 7:26 AM

500 SW 2nd Avenue

500 Southwest 2nd Avenue · (561) 212-6100
COVID-19 Update
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Location

500 Southwest 2nd Avenue, Boca Raton, FL 33432

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 111 · Avail. now

$1,395

Click to see floorplan

2 Bed · 1 Bath · 800 sqft

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Amenities

on-site laundry
dishwasher
parking
ice maker
microwave
range
Unit Amenities
dishwasher
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range
refrigerator
Property Amenities
on-site laundry
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 500 SW 2nd Avenue have any available units?
500 SW 2nd Avenue has a unit available for $1,395 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 500 SW 2nd Avenue have?
Some of 500 SW 2nd Avenue's amenities include on-site laundry, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 500 SW 2nd Avenue currently offering any rent specials?
500 SW 2nd Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 500 SW 2nd Avenue pet-friendly?
No, 500 SW 2nd Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Boca Raton.
Does 500 SW 2nd Avenue offer parking?
Yes, 500 SW 2nd Avenue does offer parking.
Does 500 SW 2nd Avenue have units with washers and dryers?
No, 500 SW 2nd Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 500 SW 2nd Avenue have a pool?
No, 500 SW 2nd Avenue does not have a pool.
Does 500 SW 2nd Avenue have accessible units?
No, 500 SW 2nd Avenue does not have accessible units.
Does 500 SW 2nd Avenue have units with dishwashers?
Yes, 500 SW 2nd Avenue has units with dishwashers.
Does 500 SW 2nd Avenue have units with air conditioning?
No, 500 SW 2nd Avenue does not have units with air conditioning.
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