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21208 Harbor Way
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21208 Harbor Way

21208 Harbor Way · (954) 931-6300
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Location

21208 Harbor Way, Aventura, FL 33180
The Waterways

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 137-13 · Avail. now

$2,100

Click to see floorplan

2 Bed · 3 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
pool
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
carpet
dishwasher
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 21208 Harbor Way have any available units?
21208 Harbor Way has a unit available for $2,100 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 21208 Harbor Way have?
Some of 21208 Harbor Way's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 21208 Harbor Way currently offering any rent specials?
21208 Harbor Way isn't currently offering any rent specials.
Is 21208 Harbor Way pet-friendly?
Yes, 21208 Harbor Way is pet friendly.
Does 21208 Harbor Way offer parking?
No, 21208 Harbor Way does not offer parking.
Does 21208 Harbor Way have units with washers and dryers?
Yes, 21208 Harbor Way offers units with in unit laundry.
Does 21208 Harbor Way have a pool?
Yes, 21208 Harbor Way has a pool.
Does 21208 Harbor Way have accessible units?
No, 21208 Harbor Way does not have accessible units.
Does 21208 Harbor Way have units with dishwashers?
Yes, 21208 Harbor Way has units with dishwashers.
Does 21208 Harbor Way have units with air conditioning?
Yes, 21208 Harbor Way has units with air conditioning.
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