All apartments in Washington
Find more places like 929 11TH ST NE.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Washington, DC
/
929 11TH ST NE
Last updated June 4 2020 at 9:17 AM

929 11TH ST NE

929 11th Street Northeast · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Washington
See all
Capitol Hill
See all
Apartments with Parking
See all
1 Bedrooms
See all
Pet Friendly Places
See all

Location

929 11th Street Northeast, Washington, DC 20002
Capitol Hill

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
hardwood floors
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
THIS GORGEOUS COMPLETELY REMODELED HOME INSIDE AND OUT FEATURES A BEAUTIFUL KITCHEN WITH STAINLESS STEEL APPLIANCES AND GRANITE COUNTER TOPS, A DECK OFF THE MAIN LEVEL AND MASTER BEDROOM AND WOOD FLOORS THROUGHOUT***THE MASTER SUITE WILL INCLUDE A WALK-IN CLOSET AND UPGRADED BATHROOM***AN ADDITIONAL HALL BATH WILL ACCOMMODATE THE ADDITIONAL BEDROOMS UPSTAIRS*** THIS HOME ALSO FEATURES AN OPEN ROOF 2 CAR GARAGE PLUS A STUNNING FRONT PORCH AND FRONT AND REAR PATIOS WHICH ARE PERFECT FOR ENTERTAINING

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 929 11TH ST NE have any available units?
929 11TH ST NE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Washington, DC.
How much is rent in Washington, DC?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Washington Rent Report.
What amenities does 929 11TH ST NE have?
Some of 929 11TH ST NE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 929 11TH ST NE currently offering any rent specials?
929 11TH ST NE is not currently offering any rent specials.
Is 929 11TH ST NE pet-friendly?
No, 929 11TH ST NE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Washington.
Does 929 11TH ST NE offer parking?
Yes, 929 11TH ST NE offers parking.
Does 929 11TH ST NE have units with washers and dryers?
Yes, 929 11TH ST NE offers units with in unit laundry.
Does 929 11TH ST NE have a pool?
No, 929 11TH ST NE does not have a pool.
Does 929 11TH ST NE have accessible units?
No, 929 11TH ST NE does not have accessible units.
Does 929 11TH ST NE have units with dishwashers?
Yes, 929 11TH ST NE has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
Helpful Articles
9 Tips to Get Cheaper Rent
Do You Need an Apartment Cosigner?
How Do I Find an Apartment Fast?
11 Questions to Ask Potential Roommates
Apartment Application Process: Everything You Need to Know
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Calvert House Apartments
2401 Calvert St NW
Washington, DC 20008
Mass Court Apartments
300 Massachusetts Ave NW
Washington, DC 20001
The Chesapeake
4607 Connecticut Ave NW
Washington, DC 20008
Eddystone
1301 Vermont Ave NW
Washington, DC 20005
2715 M Street NW
2715 M Street Northwest
Washington, DC 20007
The Liz
1357 R Street
Washington, DC 20009
1841 Columbia Apartments
1841 Columbia Rd NW
Washington, DC 20009
Aventine Fort Totten
5210 3rd St NE
Washington, DC 20011

Similar Pages

Washington 1 BedroomsWashington 2 Bedrooms
Washington Apartments with ParkingWashington Pet Friendly Places
Washington Studio ApartmentsAnne Arundel County Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Arlington, VAAlexandria, VASilver Spring, MDRockville, MD
Bethesda, MDGaithersburg, MDNorth Bethesda, MDWaldorf, MD
Laurel, MDWheaton, MDHyattsville, MDTysons Corner, VA

Nearby Neighborhoods

Columbia HeightsAdams MorganLogan Circle Shaw
Dupont CircleFoggy Bottom Gwu West EndH Street No Ma
Capitol HillU Street

Apartments Near Colleges

American UniversityCatholic University of America
University of the District of ColumbiaGeorge Washington University
Georgetown University