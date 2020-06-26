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Tolland County, CT
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220 East Street
Last updated April 19 2020 at 7:08 PM

220 East Street

220 East Street · (860) 944-8733
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

220 East Street, Tolland County, CT 06076

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$1,300

3 Bed · 1 Bath · 1100 sqft

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Amenities

patio / balcony
recently renovated
some paid utils
microwave
carpet
range
Unit Amenities
carpet
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
HEAT & ELECTRICITY INCLUDED IN THIS FRESH, CLEAN 3 BR APARTMENT with OPEN FLOW & AMAZING VIEW! NEW STOVE & MICROWAVE (TO BE INSTALLED), FRESH PAINT, NEW CARPET, FLOORING, NEWLY UPDATED BATHROOM & NEWER WINDOWS! VERY CONVENIENT LOCATION - TRASH, WATER, MAINTENANCE, SNOW REMOVAL ALSO INCLUDED IN MONTHLY RENT! OVER MILL POND COUNTRY STORE & BORDERS & VIEWS OF RIVERSIDE POND! NO PETS, NO SMOKING, 1 MONTH SECURITY & 1ST MONTHS RENT, CREDIT/BACKGROUND CHECK (TENANT'S EXPENSE) RENTERS LIABILITY INSURANCE & PROOF OF EMPLOYMENT/INCOME

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 220 East Street have any available units?
220 East Street has a unit available for $1,300 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 220 East Street have?
Some of 220 East Street's amenities include patio / balcony, recently renovated, and some paid utils. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 220 East Street currently offering any rent specials?
220 East Street is not currently offering any rent specials.
Is 220 East Street pet-friendly?
No, 220 East Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Tolland County.
Does 220 East Street offer parking?
No, 220 East Street does not offer parking.
Does 220 East Street have units with washers and dryers?
No, 220 East Street does not offer units with in unit laundry.
Does 220 East Street have a pool?
No, 220 East Street does not have a pool.
Does 220 East Street have accessible units?
No, 220 East Street does not have accessible units.
Does 220 East Street have units with dishwashers?
No, 220 East Street does not have units with dishwashers.
Does 220 East Street have units with air conditioning?
No, 220 East Street does not have units with air conditioning.
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