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14399 East Grand Drive #149 - 1
Last updated April 14 2020 at 8:36 AM

14399 East Grand Drive #149 - 1

14399 East Grand Drive · No Longer Available
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Location

14399 East Grand Drive, Aurora, CO 80015
Shenandoah

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
garage
Unit Amenities
air conditioning
carpet
dishwasher
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
dog park
24hr gym
parking
pool
garage
internet access
SPACIOUS 1460 SF, RECENTLY UPDATED, PENTHOUSE UNIT HAS 2 MASTER SUITES WITH WALK IN CLOSETS, A LARGE LOFT AREA UPSTAIRS, PLUS A LARGE FLEX AREA ON THE MAIN FLOOR PERFECT FOR A BEDROOM, OFFICE OR STUDY. A RARE ONE CAR DETACHED GARAGE IS INCLUDED IN THE RENT PLUS A PARKING PASS. NEW STAINLESS STEEL APPLIANCES AND QUARTZ COUNTERTOPS IN THE KITCHEN. NEW LVT FLOORING IN THE KITCHEN, BATH, AND ENTRY. NEW HOT WATER HEATER. NEWER CARPETING AND PAINT THROUGHOUT! ENJOY SITTING OUTSIDE OR COOKING OUT ON YOUR DECK WHICH HAS A LOCKABLE STORAGE UNIT AS WELL. THIS HOME IS ALSO STEPS AWAY FROM PLENTY OF STREET PARKING FOR ALL GUESTS. THE HOME COMES WITH CENTRAL A/C AND A FULL SIZED WASHER AND DRYER.

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WATER AND TRASH ARE INCLUDED IN YOUR RENT. HOA DUES ARE PAID BY THE OWNER. WE ALLOW ONE SMALL DOG UNDER 30 LBS AND NO CATS. SHOWINGS START IMMEDIATELY BY APPT. ONLY WITH 24 HRS NOTICE TO THE OWNER. OCCUPANCY ON 4/17/20. EARLY OCCUPANCY POSSIBLE, IF NEEDED

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed: cats, dogs

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 14399 East Grand Drive #149 - 1 have any available units?
14399 East Grand Drive #149 - 1 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Aurora, CO.
How much is rent in Aurora, CO?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Aurora Rent Report.
What amenities does 14399 East Grand Drive #149 - 1 have?
Some of 14399 East Grand Drive #149 - 1's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 14399 East Grand Drive #149 - 1 currently offering any rent specials?
14399 East Grand Drive #149 - 1 is not currently offering any rent specials.
Is 14399 East Grand Drive #149 - 1 pet-friendly?
Yes, 14399 East Grand Drive #149 - 1 is pet friendly.
Does 14399 East Grand Drive #149 - 1 offer parking?
Yes, 14399 East Grand Drive #149 - 1 offers parking.
Does 14399 East Grand Drive #149 - 1 have units with washers and dryers?
Yes, 14399 East Grand Drive #149 - 1 offers units with in unit laundry.
Does 14399 East Grand Drive #149 - 1 have a pool?
Yes, 14399 East Grand Drive #149 - 1 has a pool.
Does 14399 East Grand Drive #149 - 1 have accessible units?
No, 14399 East Grand Drive #149 - 1 does not have accessible units.
Does 14399 East Grand Drive #149 - 1 have units with dishwashers?
Yes, 14399 East Grand Drive #149 - 1 has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed: cats, dogs
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