11800 WILLOWBROOK AVE

Amenities
2018YEAR JUST NEW BUILT SINGLE HOUSE RENT $3000 4BED 3BATH 2000SF - 2018 YEAR JUST NEW BUILT DUPLEX HOUSE RENT
$3000 4 BED 3 BATH
1.SINGLE HOUSE(NOT DUPLEX)
2.VERY HUGE SPACE(2000 SF+)
3.ATTACHED GARAGE(DIRECT ACCESS TO HOUSE)
4.JUST UNDER CONSTRUCTION
(COMPLETION BY END OF NOVEMBER)
5.MODERN & GOOD QUALITY INSIDE
6.STEEL APPLIANCES
INCLUDING MICRO WAVE,OVEN,REFRIGERATOR)
MOVE IN :12/1-
*RENT REQUIREMENTS
STEP1. CREDIT CHECK
650+/2PERSON+
STEP2.
1.INCOME PROOF :$6500/MONTHLY FAMILY TOTAL INCOME
2.APPLICATION & ID
;18YEARS+/ALL PERSON
No Pets Allowed
(RLNE4529678)