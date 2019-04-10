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Willowbrook, CA
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11800 WILLOWBROOK AVE
Last updated April 10 2019 at 10:23 AM

11800 WILLOWBROOK AVE

11800 Willowbrook Avenue · No Longer Available
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Location

11800 Willowbrook Avenue, Willowbrook, CA 90059
Willowbrook

Amenities

garage
microwave
oven
refrigerator
Unit Amenities
microwave
oven
refrigerator
Property Amenities
garage
2018YEAR JUST NEW BUILT SINGLE HOUSE RENT $3000 4BED 3BATH 2000SF - 2018 YEAR JUST NEW BUILT DUPLEX HOUSE RENT

$3000 4 BED 3 BATH

1.SINGLE HOUSE(NOT DUPLEX)
2.VERY HUGE SPACE(2000 SF+)
3.ATTACHED GARAGE(DIRECT ACCESS TO HOUSE)
4.JUST UNDER CONSTRUCTION
(COMPLETION BY END OF NOVEMBER)
5.MODERN & GOOD QUALITY INSIDE
6.STEEL APPLIANCES
INCLUDING MICRO WAVE,OVEN,REFRIGERATOR)

MOVE IN :12/1-

*RENT REQUIREMENTS
STEP1. CREDIT CHECK
650+/2PERSON+

STEP2.
1.INCOME PROOF :$6500/MONTHLY FAMILY TOTAL INCOME
2.APPLICATION & ID
;18YEARS+/ALL PERSON

No Pets Allowed

(RLNE4529678)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 11800 WILLOWBROOK AVE have any available units?
11800 WILLOWBROOK AVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Willowbrook, CA.
What amenities does 11800 WILLOWBROOK AVE have?
Some of 11800 WILLOWBROOK AVE's amenities include garage, microwave, and oven. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 11800 WILLOWBROOK AVE currently offering any rent specials?
11800 WILLOWBROOK AVE is not currently offering any rent specials.
Is 11800 WILLOWBROOK AVE pet-friendly?
No, 11800 WILLOWBROOK AVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Willowbrook.
Does 11800 WILLOWBROOK AVE offer parking?
Yes, 11800 WILLOWBROOK AVE offers parking.
Does 11800 WILLOWBROOK AVE have units with washers and dryers?
No, 11800 WILLOWBROOK AVE does not offer units with in unit laundry.
Does 11800 WILLOWBROOK AVE have a pool?
No, 11800 WILLOWBROOK AVE does not have a pool.
Does 11800 WILLOWBROOK AVE have accessible units?
No, 11800 WILLOWBROOK AVE does not have accessible units.
Does 11800 WILLOWBROOK AVE have units with dishwashers?
No, 11800 WILLOWBROOK AVE does not have units with dishwashers.
Does 11800 WILLOWBROOK AVE have units with air conditioning?
No, 11800 WILLOWBROOK AVE does not have units with air conditioning.
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