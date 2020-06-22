2233 W Havenbrook Street

Amenities
TURNKEY...TURNKEY...TURNKEY...BEAUTIFULLY REMODELED, SOUTH-FACING, WEST COVINA HOME!!! THE OWNER SPENT $$$ ON THE HOME REMODEL AND IT SHOWS… JUST LIKE A BRAND NEW HOME!!! LOCATED ON A GREAT FAMILY-ORIENTED STREET W/ESTABLISHED HOMEOWNERS, THIS FANTASTIC HOME HAS IT ALL: 3 SPACIOUS BEDS, 1 IMMACULATE/REMODELED BATH, DINING AREA, AND HUGE LIVING ROOM AND MORE!!! THE KITCHEN MAINTAINS QUARTZ COUNTER-TOPS, TRADITIONAL CABINETRY WITH TERRIFIC BLACK CAST IRON HARDWARE, AND NEWER STAINLESS-STEEL APPLIANCES. FROM RECESSED LIGHTING, CENTRAL HEATING & AIR, 2-CAR DETACHED GARAGE. THIS HOME HAS ALMOST ABOUT EVERYTHING. IN THE BACK IS A CONCRETE PATIO WITH A HUGE BACKYARD FEATURING STORAGE UNITS FOR ADDITIONAL STORAGE. WALKING DISTANCE TO SCHOOLS, MINUTES DRIVE FROM SHOPPING CENTERS, & MORE...DON'T WAIT BEFORE IT'S TOO LATE!!! *Lessees to verify all permits, square footage, &/or room count and/or all info provided.* Please call Jerry @626.383.7151 for a private viewing today!!!