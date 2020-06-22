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West Covina, CA
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2233 W Havenbrook Street
Last updated June 18 2019 at 6:15 AM

2233 W Havenbrook Street

2233 West Havenbrook Street · No Longer Available
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Location

2233 West Havenbrook Street, West Covina, CA 91790
Freeway Corridor

Amenities

patio / balcony
garage
recently renovated
stainless steel
air conditioning
extra storage
Unit Amenities
air conditioning
extra storage
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
TURNKEY...TURNKEY...TURNKEY...BEAUTIFULLY REMODELED, SOUTH-FACING, WEST COVINA HOME!!! THE OWNER SPENT $$$ ON THE HOME REMODEL AND IT SHOWS… JUST LIKE A BRAND NEW HOME!!! LOCATED ON A GREAT FAMILY-ORIENTED STREET W/ESTABLISHED HOMEOWNERS, THIS FANTASTIC HOME HAS IT ALL: 3 SPACIOUS BEDS, 1 IMMACULATE/REMODELED BATH, DINING AREA, AND HUGE LIVING ROOM AND MORE!!! THE KITCHEN MAINTAINS QUARTZ COUNTER-TOPS, TRADITIONAL CABINETRY WITH TERRIFIC BLACK CAST IRON HARDWARE, AND NEWER STAINLESS-STEEL APPLIANCES. FROM RECESSED LIGHTING, CENTRAL HEATING & AIR, 2-CAR DETACHED GARAGE. THIS HOME HAS ALMOST ABOUT EVERYTHING. IN THE BACK IS A CONCRETE PATIO WITH A HUGE BACKYARD FEATURING STORAGE UNITS FOR ADDITIONAL STORAGE. WALKING DISTANCE TO SCHOOLS, MINUTES DRIVE FROM SHOPPING CENTERS, & MORE...DON'T WAIT BEFORE IT'S TOO LATE!!! *Lessees to verify all permits, square footage, &/or room count and/or all info provided.* Please call Jerry @626.383.7151 for a private viewing today!!!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 6 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2233 W Havenbrook Street have any available units?
2233 W Havenbrook Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in West Covina, CA.
How much is rent in West Covina, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly West Covina Rent Report.
What amenities does 2233 W Havenbrook Street have?
Some of 2233 W Havenbrook Street's amenities include patio / balcony, garage, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2233 W Havenbrook Street currently offering any rent specials?
2233 W Havenbrook Street is not currently offering any rent specials.
Is 2233 W Havenbrook Street pet-friendly?
No, 2233 W Havenbrook Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in West Covina.
Does 2233 W Havenbrook Street offer parking?
Yes, 2233 W Havenbrook Street offers parking.
Does 2233 W Havenbrook Street have units with washers and dryers?
No, 2233 W Havenbrook Street does not offer units with in unit laundry.
Does 2233 W Havenbrook Street have a pool?
No, 2233 W Havenbrook Street does not have a pool.
Does 2233 W Havenbrook Street have accessible units?
No, 2233 W Havenbrook Street does not have accessible units.
Does 2233 W Havenbrook Street have units with dishwashers?
No, 2233 W Havenbrook Street does not have units with dishwashers.
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