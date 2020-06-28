All apartments in Thousand Oaks
Find more places like 1383 El Monte Drive.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Thousand Oaks, CA
/
1383 El Monte Drive
Last updated December 27 2019 at 2:29 PM

1383 El Monte Drive

1383 El Monte Drive · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Thousand Oaks
See all
North Ranch
See all
Apartments with Balcony
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

1383 El Monte Drive, Thousand Oaks, CA 91362
North Ranch

Amenities

recently renovated
fireplace
furnished
Unit Amenities
fireplace
furnished
recently renovated
Property Amenities
WELCOME TO THE BEST OF BOTH WORLDS WHERE COUNTRY LIVING MEETS CITY CONVENIENCE!!! RARE OPPORTUNITY IN CONEJO OAKS, ONE OF THOUSAND OAKS MOST SOUGHT AFTER NEIGHBORHOODS. THIS HOME COMES FULLY FURNISHED, AND IS SITUATED NEAR SHOPPING CENTERS, PARKS AND LIBRARY. HOME FEATURES AN OPEN FLOOR PLAN WITH 3 BEDROOMS, AND 2 FULLY REMODELED BATHROOMS, LARGE LIVING ROOM WITH WOOD BURNING GAS FIREPLACE,LARGE FAMILY ROOM, GALLEY KITCHEN, TWO DINING AREAS, VAULTED CEILINGS THROUGHOUT, THE FRONT YARD AND BACKYARD ARE BEAUTIFULLY LANDSCAPED WITH LOTS OF FRUIT TREES. THE FRONT YARD FEATURES A CIRCULAR DRIVEWAY, AND THE BACKYARD FEATURES A SERINE PARK LIKE SETTING, WITH A WHITE SLAT FENCE THAT SEPARATES THE THREE STALL HORSE BARN AND WATERING AREA. REAR YARD ALSO FEATURES A BACK ENTRANCE ACCESS FOR HORSES,TRAILER,OR BOAT AND R.V, 1/2 ACRE " HORSE PROPERTY HOME " COMES FURNISHED AS A OPTION.
DON'T MISS THIS ONCE IN A LIFETIME OPPORTUNITY!
HOME WILL BE READY ON OCTOBER 1, 2019.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1383 El Monte Drive have any available units?
1383 El Monte Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Thousand Oaks, CA.
How much is rent in Thousand Oaks, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Thousand Oaks Rent Report.
Is 1383 El Monte Drive currently offering any rent specials?
1383 El Monte Drive is not currently offering any rent specials.
Is 1383 El Monte Drive pet-friendly?
No, 1383 El Monte Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Thousand Oaks.
Does 1383 El Monte Drive offer parking?
No, 1383 El Monte Drive does not offer parking.
Does 1383 El Monte Drive have units with washers and dryers?
No, 1383 El Monte Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 1383 El Monte Drive have a pool?
No, 1383 El Monte Drive does not have a pool.
Does 1383 El Monte Drive have accessible units?
No, 1383 El Monte Drive does not have accessible units.
Does 1383 El Monte Drive have units with dishwashers?
No, 1383 El Monte Drive does not have units with dishwashers.
Does 1383 El Monte Drive have units with air conditioning?
No, 1383 El Monte Drive does not have units with air conditioning.
Helpful Articles
Report Card: What Are the Top U.S. Metros for Millennials?
Renting vs Buying an Apartment
Change of Address Checklist: Everyone to Notify
How to Transfer Utilities to Your New Apartment
Top 10 Tips for Saving on Rent
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Westlake Canyon Apartments
2338 Fountain Crest Ln
Thousand Oaks, CA 91362
Sofi Thousand Oaks
491 W Gainsborough Rd
Thousand Oaks, CA 91360
Casa Oaks
2088 W Hillcrest Dr
Thousand Oaks, CA 91320
Avalon Thousand Oaks Plaza
235 N Conejo School Rd
Thousand Oaks, CA 91362
eaves Thousand Oaks
351 Hodencamp Rd
Thousand Oaks, CA 91360
Arrive Thousand Oaks Apartments
1394 E Hillcrest Drive
Thousand Oaks, CA 91362
Yolo East
1801 Los Feliz Drive
Thousand Oaks, CA 91362
The Knolls Apartment Homes
2544 Vista Wood Cir
Thousand Oaks, CA 91362

Similar Pages

Thousand Oaks 1 BedroomsThousand Oaks 2 Bedrooms
Thousand Oaks Apartments with BalconyThousand Oaks Dog Friendly Apartments
Thousand Oaks Pet Friendly Places

Apartments For Rent in Nearby Cities

Los Angeles, CALong Beach, CASanta Clarita, CAPasadena, CAGlendale, CASanta Monica, CATorrance, CA
Burbank, CAOxnard, CAVentura, CADowney, CASimi Valley, CAWhittier, CALancaster, CA
Camarillo, CAWest Hollywood, CAAlhambra, CANorwalk, CAPalmdale, CARedondo Beach, CA

Nearby Neighborhoods

North RanchCentral Thousand Oaks
Lang RanchWestlake
Rancho Conejo

Apartments Near Colleges

California Institute of TechnologyPacific Oaks College
University of California-Los AngelesCalifornia Institute of the Arts
College of the Canyons