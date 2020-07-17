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43021 Agena Street
Last updated June 16 2020 at 8:22 PM

43021 Agena Street

43021 Agena Street · (951) 566-7111
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Location

43021 Agena Street, Temecula, CA 92592

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INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,400

3 Bed · 2 Bath · 1444 sqft

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Amenities

patio / balcony
garbage disposal
dishwasher
garage
stainless steel
walk in closets
Unit Amenities
ceiling fan
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garbage disposal
microwave
patio / balcony
range
walk in closets
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 43021 Agena Street have any available units?
43021 Agena Street has a unit available for $2,400 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Temecula, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Temecula Rent Report.
What amenities does 43021 Agena Street have?
Some of 43021 Agena Street's amenities include patio / balcony, garbage disposal, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 43021 Agena Street currently offering any rent specials?
43021 Agena Street is not currently offering any rent specials.
Is 43021 Agena Street pet-friendly?
No, 43021 Agena Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Temecula.
Does 43021 Agena Street offer parking?
Yes, 43021 Agena Street offers parking.
Does 43021 Agena Street have units with washers and dryers?
No, 43021 Agena Street does not offer units with in unit laundry.
Does 43021 Agena Street have a pool?
No, 43021 Agena Street does not have a pool.
Does 43021 Agena Street have accessible units?
No, 43021 Agena Street does not have accessible units.
Does 43021 Agena Street have units with dishwashers?
Yes, 43021 Agena Street has units with dishwashers.
Interested in 43021 Agena Street?
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