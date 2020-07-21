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San Juan Capistrano, CA
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32221 Del Obispo Street
Last updated February 18 2020 at 4:02 AM

32221 Del Obispo Street

32221 Del Obispo Street · No Longer Available
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Location

32221 Del Obispo Street, San Juan Capistrano, CA 92675

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
walk in closets
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
range
walk in closets
Property Amenities
on-site laundry
parking
garage
internet access
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 32221 Del Obispo Street have any available units?
32221 Del Obispo Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Juan Capistrano, CA.
What amenities does 32221 Del Obispo Street have?
Some of 32221 Del Obispo Street's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 32221 Del Obispo Street currently offering any rent specials?
32221 Del Obispo Street is not currently offering any rent specials.
Is 32221 Del Obispo Street pet-friendly?
No, 32221 Del Obispo Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Juan Capistrano.
Does 32221 Del Obispo Street offer parking?
Yes, 32221 Del Obispo Street offers parking.
Does 32221 Del Obispo Street have units with washers and dryers?
No, 32221 Del Obispo Street does not offer units with in unit laundry.
Does 32221 Del Obispo Street have a pool?
No, 32221 Del Obispo Street does not have a pool.
Does 32221 Del Obispo Street have accessible units?
No, 32221 Del Obispo Street does not have accessible units.
Does 32221 Del Obispo Street have units with dishwashers?
Yes, 32221 Del Obispo Street has units with dishwashers.
Does 32221 Del Obispo Street have units with air conditioning?
No, 32221 Del Obispo Street does not have units with air conditioning.
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