All apartments in San Gabriel
Find more places like 312 S ARROYO DR. #F.
How many bedrooms do you need?
Home
/
San Gabriel, CA
/
312 S ARROYO DR. #F
Last updated June 15 2020 at 5:21 PM

312 S ARROYO DR. #F

312 Arroyo Drive · (626) 354-8199
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
San Gabriel
See all
Apartments with Parking
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Hardwood Floors
See all
Apartments with Pool
See all

Location

312 Arroyo Drive, San Gabriel, CA 91776
West of Mission District

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

3 Bedrooms

Unit 312 S ARROYO DR. #F · Avail. now

$2,450

Click to see floorplan

3 Bed · 2 Bath · 1373 sqft

Report This Listing

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
garage
Unit Amenities
granite counters
in unit laundry
patio / balcony
Property Amenities
parking
garage
3 Bedrooms and 2.5 Bath Town-home in gated community. 2 Cars attached garage. - WELL-MAINTAINED GATED TOWN HOME COMMUNITY IN IMMACULATE CONDITION. MARBLE FLOOR ENTRY LEADS INTO LIVING RM W/ SLIDING DOORS TO AN ENCLOSED PATIO. KITCHEN IS SPACIOUS & BRIGHT W/ GRANITE COUNTERS AND BREAKFAST COUNTER. CHEERY DINING AREA IS GREAT FOR ENTERTAINING. WE PROVIDE KITCHEN APPLIANCE AND WASHER AND DRYER.

IF YOU ARE INTERESTED, PLEASE APPLY ONLINE. WE CHECK CREDIT SCORE.

NO PETS, NO SMOKER, NO SECTION 8.

ANY QUESTIONS AND VIEWING APPOINTMENT, PLEASE TEXT CALEB AT 626 354 8199.

No Pets Allowed

(RLNE5855298)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 312 S ARROYO DR. #F have any available units?
312 S ARROYO DR. #F has a unit available for $2,450 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 312 S ARROYO DR. #F have?
Some of 312 S ARROYO DR. #F's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 312 S ARROYO DR. #F currently offering any rent specials?
312 S ARROYO DR. #F isn't currently offering any rent specials.
Is 312 S ARROYO DR. #F pet-friendly?
No, 312 S ARROYO DR. #F is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Gabriel.
Does 312 S ARROYO DR. #F offer parking?
Yes, 312 S ARROYO DR. #F does offer parking.
Does 312 S ARROYO DR. #F have units with washers and dryers?
Yes, 312 S ARROYO DR. #F offers units with in unit laundry.
Does 312 S ARROYO DR. #F have a pool?
No, 312 S ARROYO DR. #F does not have a pool.
Does 312 S ARROYO DR. #F have accessible units?
No, 312 S ARROYO DR. #F does not have accessible units.
Does 312 S ARROYO DR. #F have units with dishwashers?
No, 312 S ARROYO DR. #F does not have units with dishwashers.
Does 312 S ARROYO DR. #F have units with air conditioning?
No, 312 S ARROYO DR. #F does not have units with air conditioning.
Have a question for 312 S ARROYO DR. #F?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Villa Tramonti
9100 Duarte Rd
San Gabriel, CA 91775

Similar Pages

San Gabriel 1 BedroomsSan Gabriel 2 Bedrooms
San Gabriel Apartments with Hardwood FloorsSan Gabriel Apartments with Parking
San Gabriel Pet Friendly Places

Apartments For Rent in Nearby Cities

Los Angeles, CALong Beach, CAAnaheim, CASanta Clarita, CARancho Cucamonga, CASanta Ana, CAIrvine, CAPasadena, CAGlendale, CAHuntington Beach, CACorona, CAFullerton, CA
Santa Monica, CAOntario, CACosta Mesa, CAOrange, CATorrance, CABurbank, CAHermosa Beach, CAStanton, CAManhattan Beach, CAClaremont, CABeverly Hills, CAArtesia, CA
Lawndale, CASeal Beach, CASan Fernando, CALa Crescenta-Montrose, CASanta Fe Springs, CACitrus, CADel Aire, CASan Pasqual, CAEast San Gabriel, CALa Cañada Flintridge, CAFlorence-Graham, CAWestmont, CA

Apartments Near Colleges

California Institute of TechnologyPacific Oaks College
California State University-FullertonUniversity of California-Irvine
University of California-Los Angeles
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity