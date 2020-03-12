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1719 Alta La Jolla Drive
Last updated March 17 2020 at 3:16 AM

1719 Alta La Jolla Drive

1719 Alta La Jolla Drive · No Longer Available
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Location

1719 Alta La Jolla Drive, San Diego, CA 92037
La Jolla

Amenities

in unit laundry
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
garage
recently renovated
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
microwave
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
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pet friendly
parking
garage
internet access
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Surface lot, 6 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1719 Alta La Jolla Drive have any available units?
1719 Alta La Jolla Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Diego, CA.
How much is rent in San Diego, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Diego Rent Report.
What amenities does 1719 Alta La Jolla Drive have?
Some of 1719 Alta La Jolla Drive's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1719 Alta La Jolla Drive currently offering any rent specials?
1719 Alta La Jolla Drive is not currently offering any rent specials.
Is 1719 Alta La Jolla Drive pet-friendly?
Yes, 1719 Alta La Jolla Drive is pet friendly.
Does 1719 Alta La Jolla Drive offer parking?
Yes, 1719 Alta La Jolla Drive offers parking.
Does 1719 Alta La Jolla Drive have units with washers and dryers?
Yes, 1719 Alta La Jolla Drive offers units with in unit laundry.
Does 1719 Alta La Jolla Drive have a pool?
No, 1719 Alta La Jolla Drive does not have a pool.
Does 1719 Alta La Jolla Drive have accessible units?
No, 1719 Alta La Jolla Drive does not have accessible units.
Does 1719 Alta La Jolla Drive have units with dishwashers?
Yes, 1719 Alta La Jolla Drive has units with dishwashers.
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