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2107 Avenida Espada
Last updated July 1 2020 at 11:43 PM

2107 Avenida Espada

2107 Avenida Espada · (888) 236-1943
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Location

2107 Avenida Espada, San Clemente, CA 92673
Marblehead Inland

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 215 · Avail. now

$2,800

2 Bed · 2 Bath · 984 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
pool
garage
hot tub
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2107 Avenida Espada have any available units?
2107 Avenida Espada has a unit available for $2,800 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 2107 Avenida Espada have?
Some of 2107 Avenida Espada's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2107 Avenida Espada currently offering any rent specials?
2107 Avenida Espada is not currently offering any rent specials.
Is 2107 Avenida Espada pet-friendly?
No, 2107 Avenida Espada is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Clemente.
Does 2107 Avenida Espada offer parking?
Yes, 2107 Avenida Espada offers parking.
Does 2107 Avenida Espada have units with washers and dryers?
Yes, 2107 Avenida Espada offers units with in unit laundry.
Does 2107 Avenida Espada have a pool?
Yes, 2107 Avenida Espada has a pool.
Does 2107 Avenida Espada have accessible units?
No, 2107 Avenida Espada does not have accessible units.
Does 2107 Avenida Espada have units with dishwashers?
Yes, 2107 Avenida Espada has units with dishwashers.
Does 2107 Avenida Espada have units with air conditioning?
No, 2107 Avenida Espada does not have units with air conditioning.
Interested in 2107 Avenida Espada?
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