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Sacramento, CA
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19J
Last updated July 14 2020 at 4:02 PM

19J

Open Now until 6pm
1827 J Street · (833) 955-1350
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
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Location

1827 J Street, Sacramento, CA 95811
Boulevard Park

Price and availability

VERIFIED 6 HRS AGO

Studio

Unit 0819 · Avail. now

$1,735

Studio · 1 Bath · 411 sqft

Unit 0915 · Avail. now

$1,755

Studio · 1 Bath · 411 sqft

Unit 0803 · Avail. now

$1,870

Studio · 1 Bath · 440 sqft

See 2+ more

1 Bedroom

Unit 0913 · Avail. now

$2,420

1 Bed · 1 Bath · 524 sqft

Unit 1113 · Avail. now

$2,875

1 Bed · 1 Bath · 524 sqft

Unit 0901 · Avail. now

$3,020

1 Bed · 1 Bath · 592 sqft

See 4+ more
Prices may vary depending on lease length. We get our prices directly from 19J.

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
garage
stainless steel
Unit Amenities
fireplace
furnished
in unit laundry
patio / balcony
walk in closets
stainless steel
dishwasher
extra storage
microwave
range
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
clubhouse
concierge
fire pit
gym
game room
on-site laundry
parking
garage
internet access
lobby
package receiving
accessible
bike storage
conference room
WELCOME TO 19J, MIDTOWN'S NEWEST HIGH-RISE RESIDENCES. 19J OFFERS ELEVATED RESIDENCES WITH MODERN SOPHISTICATION AND EXPANSIVE AMENITIES. 19J PROVIDES RESIDENTS THE OPPORTUNITY TO BE A PART OF A FLOURISHING AND DYNAMIC COMMUNITY. OUR SACRAMENTO APARTMENTS ARE AN URBAN OASIS, ABOVE IT ALL. ACROSS 11 FLOORS, EACH AND EVERY RESIDENCE PROVIDES ELEVATED AND UNCOMPROMISED VIEWS OF THE DOWNTOWN SKYLINE, THE LUSH GREEN CANOPY OF THE SACRAMENTO REGION AND THE SNOW-CAPPED SIERRA MOUNTAINS. 19J IS A BRIGHT AND AIRY HAVEN NESTLED IN THE CENTER OF SACRAMENTO'S MOST VIBRANT AND DESIRABLE NEIGHBORHOOD. SURROUNDED BY THE NEWEST ECLECTIC RESTAURANTS AND CURATED RETAIL OPTIONS, 19J OFFERS LIMITLESS LIVING THROUGH WELL-APPOINTED APARTMENTS WITH THOUGHTFULLY DESIGNED, HIGH-END FINISHES AND LUXURIOUS AMENITIES THROUGHOUT. RESIDE AT OUR PET FRIENDLY APARTMENTS IN SACRAMENTO, CA AND ENJOY A NEW LEVEL OF AMENITIZATION. RELAX WITH FRIENDS IN THE INDOOROUTDOOR SOCIAL LOUNGES AND THE TWO ROOFTOP SKY TERRACES WHILE OVERLOOKING THE CITY. BRING YOUR LIFESTYLE HOME TO 19J.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed: cats, dogs
deposit: $500
limit: 2
rent: $50 per month
restrictions: Breed restrictions apply. No weight limit.
Parking Details: Garage lot.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 19J have any available units?
19J has 12 units available starting at $1,735 per month. Check out the Price and Availability section for the most up-to-date unit information.
How much is rent in Sacramento, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Sacramento Rent Report.
What amenities does 19J have?
Some of 19J's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 19J currently offering any rent specials?
19J is not currently offering any rent specials.
Is 19J pet-friendly?
Yes, 19J is pet friendly.
Does 19J offer parking?
Yes, 19J offers parking.
Does 19J have units with washers and dryers?
Yes, 19J offers units with in unit laundry.
Does 19J have a pool?
No, 19J does not have a pool.
Does 19J have accessible units?
Yes, 19J has accessible units.
Does 19J have units with dishwashers?
Yes, 19J has units with dishwashers.
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