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Redondo Beach, CA
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622 N Juanita Avenue
Last updated June 18 2020 at 3:04 AM

622 N Juanita Avenue

622 North Juanita Avenue · (310) 619-9389
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Location

622 North Juanita Avenue, Redondo Beach, CA 90277
South Redondo Beach

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit B · Avail. now

$4,900

3 Bed · 3 Bath · 2030 sqft

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Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
recently renovated
fireplace
microwave
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
RECENTLY UPDATED FABULOUS MEDITERRANEAN ARCHITECTURE & INTERIOR DESIGN WITH WONDERFUL OCEAN VIEWS TOWARDS MALIBU. ARCHES, CURVED WALLS, 2-TONE PAINT, CUSTOM-COVED & VAULTED CEILINGS, GLASS BLOCKS, SKYLIGHT, CRESTRON LIGHTING SYSTEM, INTERCOM, 2 CUSTOM FIREPLACES WITH GLASS FEATURES. GRANITE SLAB COUNTERTOPS, WINE COOLER, VIKING APPLIANCES WITH TWO OVENS. TWO-ON-A-LOT. NICE PRIVATE PATIO IN THE SECLUDED BACKYARD IN THIS REAR UNIT. WALK TO WHOLE FOODS, SHOPPING AND RESTAURANTS. DON'T MISS THIS ONE!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions

Does 622 N Juanita Avenue have any available units?
622 N Juanita Avenue has a unit available for $4,900 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 622 N Juanita Avenue have?
Some of 622 N Juanita Avenue's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 622 N Juanita Avenue currently offering any rent specials?
622 N Juanita Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 622 N Juanita Avenue pet-friendly?
No, 622 N Juanita Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Redondo Beach.
Does 622 N Juanita Avenue offer parking?
No, 622 N Juanita Avenue does not offer parking.
Does 622 N Juanita Avenue have units with washers and dryers?
No, 622 N Juanita Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 622 N Juanita Avenue have a pool?
No, 622 N Juanita Avenue does not have a pool.
Does 622 N Juanita Avenue have accessible units?
No, 622 N Juanita Avenue does not have accessible units.
Does 622 N Juanita Avenue have units with dishwashers?
Yes, 622 N Juanita Avenue has units with dishwashers.
Does 622 N Juanita Avenue have units with air conditioning?
No, 622 N Juanita Avenue does not have units with air conditioning.

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