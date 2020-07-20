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Rancho Palos Verdes, CA
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4 Barkentine Road
Last updated June 28 2019 at 10:29 AM

4 Barkentine Road

4 Barkentine Road · No Longer Available
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Location

4 Barkentine Road, Rancho Palos Verdes, CA 90275
Rancho Palos Verdes

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
pool
ceiling fan
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
hardwood floors
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
pool
bbq/grill
garage
THIS 4 BEDROOM 3 BATH ONE STORY HOME IS LOCATED IN A QUIET TREE LINED FAMILY NEIGHBORHOOD OF CUSTOM BUILT HOMES WITH ITS OWN HOME OWNERS ASSOCIATION AND PRIVATE ACCESS DOWN BLUFF TO COASTLINE BELOW. AMMENITIES INCLUDE WALK TO TERRANEA RESORT FOR DINING AND DRINKS WHILE WATCHING SUNSETS. ADJACENT TO ABALONE COVE WHERE YOU CAN ENJOY HIKING ALONG THE COASTLINE AND TIDEPOOLS. CLOSE PROXIMITY TO TRUMP NATIONAL GOLF COURSE & GOLDEN COVE CENTER RESTRARAUNTS. AWARD WINNING PV SCHOOL DISTRICT. NEW WOOD FLOORING AND FRESHLY PAINTED. GOOD FOR ENTERTAINING. LARGE LIVING ROOM WITH DOUBLE SIDED FIREPLACE SHARED WITH FAMILY ROOM AND SOME OCEAN VIEW. THERE IS A FORMAL DINING AREA ADJACENT TO LIVING AND FAMILY ROOMS, AN INFORMAL DINING AREA OFF OF KITCHEN. KITCHEN INCLUDES BREAKFAST BAR AND SEATING. SEPERATE ENTERTAINING AREAS FOR TEENAGERS AND ADULTS WITH ADDITIONAL FAMILY ROOM/DEN AREA WITH FIREPLACE AT REAR OF HOME THAT LEADS TO A PRIVATE POOL IN REAR YARD. LARGE DECK FOR BBQ AND OUTDOOR ENTERTAINING. 2 CAR DETACHED GARAGE WITH ROOM IN DRIVEWAY FOR ADDITIONAL PARKING.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4 Barkentine Road have any available units?
4 Barkentine Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Rancho Palos Verdes, CA.
How much is rent in Rancho Palos Verdes, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Rancho Palos Verdes Rent Report.
What amenities does 4 Barkentine Road have?
Some of 4 Barkentine Road's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4 Barkentine Road currently offering any rent specials?
4 Barkentine Road is not currently offering any rent specials.
Is 4 Barkentine Road pet-friendly?
No, 4 Barkentine Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Rancho Palos Verdes.
Does 4 Barkentine Road offer parking?
Yes, 4 Barkentine Road offers parking.
Does 4 Barkentine Road have units with washers and dryers?
No, 4 Barkentine Road does not offer units with in unit laundry.
Does 4 Barkentine Road have a pool?
Yes, 4 Barkentine Road has a pool.
Does 4 Barkentine Road have accessible units?
No, 4 Barkentine Road does not have accessible units.
Does 4 Barkentine Road have units with dishwashers?
Yes, 4 Barkentine Road has units with dishwashers.
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