All apartments in Orange
Find more places like 394 S Shaffer Street.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Orange, CA
/
394 S Shaffer Street
Last updated May 19 2020 at 9:15 PM

394 S Shaffer Street

394 South Shaffer Street · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Orange
See all
Apartments with Parking
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Pool
See all

Location

394 South Shaffer Street, Orange, CA 92866

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
coffee bar
parking
garage
CLASSIC ON OF A KIND 1912 CRAFTSMAN ACCENTED WITH STONE PILLARS, PORT A CACHE AND DETACHED 2 CAR GARAGE WITH BONUS ROOM. THIS IS A TWO ON A LOT THAT CAN BE 2 SEPARATE DWELLINGS OR USED AS ONE BIG HOUSE. (2000+ SQ FT.) LARGE FRONT PORCH LEADS TO A FORMAL LIVING ROOM WITH RIVER ROCK FIREPLACE, BEAUTIFUL REFINISHED WOOD FLOORS, LOTS OF WINDOWS AND CUSTOM BUILT INS. FORMAL DINING ROOM AND BRAND NEW REMODELED KITCHEN FEATURING GRANITE COUNTER TOPS, THERMADOR STAINLESS COMMERCIAL GRADE RANGE AND HOOD, DISPLAY CABINETS, COFFEE BAR, REFRIGERATOR AND WASHER DRYER INCLUDED. 2 PERIOD TILE BATHROOMS W/ GLASS/TILE SHOWERS, WALK IN CLOSETS AND 2 NICE SIZED BEDROOMS ON THE MAIN FLOOR. UPPER LEVEL (POTENTIAL SECOND UNIT) 2 BEDROOMS 1 BATH, FULLY EQUIPPED KITCHEN AND LIVING ROOM. UPSTAIRS BALCONY/FRONT PORCH. SEPARATE ELECTRIC METERS, DUAL CENTRAL HEATING AND AIR CONDITIONING, NEW PAINT AND REFINISHED FLOORS WOOD FLOORS, THIS IS A MOVE IN READY HISTORIC GEM.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 5 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 394 S Shaffer Street have any available units?
394 S Shaffer Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Orange, CA.
How much is rent in Orange, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Orange Rent Report.
What amenities does 394 S Shaffer Street have?
Some of 394 S Shaffer Street's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 394 S Shaffer Street currently offering any rent specials?
394 S Shaffer Street is not currently offering any rent specials.
Is 394 S Shaffer Street pet-friendly?
No, 394 S Shaffer Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Orange.
Does 394 S Shaffer Street offer parking?
Yes, 394 S Shaffer Street offers parking.
Does 394 S Shaffer Street have units with washers and dryers?
Yes, 394 S Shaffer Street offers units with in unit laundry.
Does 394 S Shaffer Street have a pool?
No, 394 S Shaffer Street does not have a pool.
Does 394 S Shaffer Street have accessible units?
No, 394 S Shaffer Street does not have accessible units.
Does 394 S Shaffer Street have units with dishwashers?
Yes, 394 S Shaffer Street has units with dishwashers.
Helpful Articles
How to Write a Rental Reference Letter from an Employer (sample)
Tips for Apartment Hunting with a Significant Other
Forms Needed to Rent an Apartment
What is a Duplex Apartment? Are They Right For Me?
Moving Costs: What You Need to Know to Budget Your Move
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Ridgewood Village Apartment Homes
1918 E Vanowen Ave
Orange, CA 92867
Allure
3099 W Chapman Ave
Orange, CA 92868
AMLI Uptown Orange
385 S Manchester Ave
Orange, CA 92868
Santiago Apartments
235 W Lincoln Ave
Orange, CA 92865
Eleven10
1110 W Town and Country Rd
Orange, CA 92868
El Patio
321 W Lincoln Avenue
Orange, CA 92865
Georgian
315 East Lincoln Avenue
Orange, CA 92865
Pinewood Villas Apartments
1855 East Rose Avenue
Orange, CA 92867

Similar Pages

Orange 1 BedroomsOrange 2 Bedrooms
Orange Apartments with ParkingOrange Pet Friendly Places
Orange Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Los Angeles, CALong Beach, CAAnaheim, CARiverside, CARancho Cucamonga, CASanta Ana, CAIrvine, CA
Pasadena, CAGlendale, CAHuntington Beach, CAWest Covina, CAMission Viejo, CAChino Hills, CAUpland, CA
Downey, CALake Forest, CAGarden Grove, CATustin, CAWhittier, CALaguna Niguel, CA

Nearby Neighborhoods

Orange Vale Colony

Apartments Near Colleges

Chapman UniversityCalifornia Institute of Technology
Pacific Oaks CollegeUniversity of California-Irvine
University of California-Los Angeles