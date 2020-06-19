1787 Avenida Vista Labera

Amenities
HIGHLY DESIRABLE SINGLE FAMILY HOME IN RANCHO DEL ORO! - COME CHECK OUT THIS SINGLE FAMILY HOME IN OCEANSIDE FOR $2,650 A MONTH!! HIGHLY DESIRABLE RANCHO DEL ORO. SPACIOUS FLOOR PLAN AND OPEN FEEL WITH TWO LIVING ROOMS. HIGH VAULTED CEILINGS. CLOSE TO SHOPPING, I-5, CA-78, CA-76. NEARBY GOLF COURSES, PUBLIC TRANSPORTATION, AND OF COURSE JUST A SHORT DRIVE TO THE BEACH!
Utilities Included: NONE
Appliances Included: Stove Oven Dishwasher Microwave
Cats Allowed: Yes
Dogs Allowed: Small Only
(RLNE5592898)