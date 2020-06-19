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1787 Avenida Vista Labera
Last updated April 2 2020 at 4:52 PM

1787 Avenida Vista Labera

1787 Avenida Vista Labera · No Longer Available
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Location

1787 Avenida Vista Labera, Oceanside, CA 92056
Ivey Ranch - Rancho Del Oro

Amenities

dishwasher
pet friendly
some paid utils
microwave
range
oven
Unit Amenities
dishwasher
microwave
oven
range
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
HIGHLY DESIRABLE SINGLE FAMILY HOME IN RANCHO DEL ORO! - COME CHECK OUT THIS SINGLE FAMILY HOME IN OCEANSIDE FOR $2,650 A MONTH!! HIGHLY DESIRABLE RANCHO DEL ORO. SPACIOUS FLOOR PLAN AND OPEN FEEL WITH TWO LIVING ROOMS. HIGH VAULTED CEILINGS. CLOSE TO SHOPPING, I-5, CA-78, CA-76. NEARBY GOLF COURSES, PUBLIC TRANSPORTATION, AND OF COURSE JUST A SHORT DRIVE TO THE BEACH!

Utilities Included: NONE

Appliances Included: Stove Oven Dishwasher Microwave

Cats Allowed: Yes
Dogs Allowed: Small Only

(RLNE5592898)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1787 Avenida Vista Labera have any available units?
1787 Avenida Vista Labera doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Oceanside, CA.
How much is rent in Oceanside, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Oceanside Rent Report.
What amenities does 1787 Avenida Vista Labera have?
Some of 1787 Avenida Vista Labera's amenities include dishwasher, pet friendly, and some paid utils. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1787 Avenida Vista Labera currently offering any rent specials?
1787 Avenida Vista Labera is not currently offering any rent specials.
Is 1787 Avenida Vista Labera pet-friendly?
Yes, 1787 Avenida Vista Labera is pet friendly.
Does 1787 Avenida Vista Labera offer parking?
No, 1787 Avenida Vista Labera does not offer parking.
Does 1787 Avenida Vista Labera have units with washers and dryers?
No, 1787 Avenida Vista Labera does not offer units with in unit laundry.
Does 1787 Avenida Vista Labera have a pool?
No, 1787 Avenida Vista Labera does not have a pool.
Does 1787 Avenida Vista Labera have accessible units?
No, 1787 Avenida Vista Labera does not have accessible units.
Does 1787 Avenida Vista Labera have units with dishwashers?
Yes, 1787 Avenida Vista Labera has units with dishwashers.
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