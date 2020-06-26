All apartments in Mission Viejo
Find more places like 27882 ABERDEEN.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Mission Viejo, CA
/
27882 ABERDEEN
Last updated October 8 2019 at 11:16 PM

27882 ABERDEEN

27882 Aberdeen · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Mission Viejo
See all
Cheap Places
See all
1 Bedrooms
See all
2 Bedrooms
See all
Apartments under $2,000
See all

Location

27882 Aberdeen, Mission Viejo, CA 92691

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
carpet
dishwasher
fireplace
hardwood floors
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
VERY SPACIOUS-HIGHLY UPGRADED 3 BDRM, 3 BATH MISSION VIEJO 'HIGHLAND PARK' TOWNHOME WITH FOREVER-PANORAMIC ROLLING HILLS, CAYON, VALLY AND GOLF COURSE VIEWS!! OAK HARDWOOD FLOORS DOWNSTAIRS, NEWER PLUSH CARPETING UPSRAIRS, USED BRICK FIREPLACE IN LIVING RM, VAULTED CEILINGS, DINING AREA AND LARGE COVERED PATIO & YARD-SURROUNDED BY PLANTS. NEWER FRIGIDAIRE APPLIANCES/WATER HEATER & A/C, MIRRORED WARDROBE CLOSETS WITH ORGANIZERS AND ATTACHED-DIRECT ACCESS 2-CAR GARAGE WITH STORAGE CABINETS, ADDITIONAL OVERHEAD STORAGE AND OPENER.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 27882 ABERDEEN have any available units?
27882 ABERDEEN doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Mission Viejo, CA.
What amenities does 27882 ABERDEEN have?
Some of 27882 ABERDEEN's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 27882 ABERDEEN currently offering any rent specials?
27882 ABERDEEN is not currently offering any rent specials.
Is 27882 ABERDEEN pet-friendly?
No, 27882 ABERDEEN is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Mission Viejo.
Does 27882 ABERDEEN offer parking?
Yes, 27882 ABERDEEN offers parking.
Does 27882 ABERDEEN have units with washers and dryers?
No, 27882 ABERDEEN does not offer units with in unit laundry.
Does 27882 ABERDEEN have a pool?
No, 27882 ABERDEEN does not have a pool.
Does 27882 ABERDEEN have accessible units?
No, 27882 ABERDEEN does not have accessible units.
Does 27882 ABERDEEN have units with dishwashers?
Yes, 27882 ABERDEEN has units with dishwashers.
Does 27882 ABERDEEN have units with air conditioning?
Yes, 27882 ABERDEEN has units with air conditioning.
Helpful Articles
Best Practices for Choosing a Neighborhood for a Family
How to Find a Month-to-Month Lease Apartment
Top 10 Medium-Sized Cities with the Biggest Rent Growth Over the Last Year
Rental Fraud: Top Tips for Avoiding Common Scams
Should You Cosign an Apartment Lease?
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Adagio on the Green
26600 Oso Pkwy
Mission Viejo, CA 92691
Camden Crown Valley
26891 La Alameda
Mission Viejo, CA 92691
Mosaic Apartment Homes
27444 Camden
Mission Viejo, CA 92692
Eaves Mission Viejo
24950 Via Florecer
Mission Viejo, CA 92692
Idyllwillow Resort Apartment Homes
28032 Marguerite Pkwy
Mission Viejo, CA 92692
Saddleback Ranch
23150 Los Alisos Blvd
Mission Viejo, CA 92691
Madrid Apartments
28401 Los Alisos Blvd
Mission Viejo, CA 92692
Sycamore Lane
25162 Charlinda Dr
Mission Viejo, CA 92691

Similar Pages

Mission Viejo 1 BedroomsMission Viejo 2 Bedrooms
Mission Viejo Apartments under $2,000Mission Viejo Cheap Places
Mission Viejo Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Los Angeles, CALong Beach, CAAnaheim, CARiverside, CARancho Cucamonga, CASanta Ana, CAIrvine, CAHuntington Beach, CA
Oceanside, CACorona, CAFullerton, CAOntario, CAChino Hills, CAUpland, CADowney, CASan Marcos, CA
Lake Forest, CAGarden Grove, CATustin, CAMurrieta, CAWhittier, CALaguna Niguel, CANewport Beach, CATemecula, CA

Apartments Near Colleges

Saddleback CollegeCalifornia State University-Fullerton
University of California-IrvineUniversity of California-Los Angeles
University of California-Riverside