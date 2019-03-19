All apartments in Malibu
Find more places like 18842 TOPANGA BEACH ROAD Road.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Malibu, CA
/
18842 TOPANGA BEACH ROAD Road
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

18842 TOPANGA BEACH ROAD Road

18842 Topanga Beach Drive · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Malibu
See all
Apartments with Washer-Dryer
See all
Apartments with Balcony
See all
Apartments with Garage
See all
2 Bedrooms
See all

Location

18842 Topanga Beach Drive, Malibu, CA 90265
Eastern Malibu

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
parking
recently renovated
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
in unit laundry
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
bbq/grill
INCREDIBLE SUMMER BEACH HOME FOR LEASE IN CLOSE-IN MALIBU, ONLY MINUTES TO SANTA MONICA. OCEAN AND BEACH VIEWS THROUGHOUT. GARDEN ENTRY WITH KOI PONDS AND WATERFALL. LARGE MASTER BEDROOM WITH ATTACHED SUN ROOM, DEN/CONVERTIBLE 2ND BEDROOM, 3RD DETACHED MASTER SUITE WITH BATHROOM, 2 INCREDIBLE BATHS IN THE MAIN HOME, CHEF'S DELIGHT KITCHEN WITH SUB-ZERO, STEP-DOWN DINING ROOM, GLASS IN PATIO, ENTERTAINER'S DECK, WOODBURNING FIREPLACE, OUTDOOR BBQ, ON THE BEACH. WHAT MORE COULD ANYONE WANT. AVAILABLE FOR WEEKLY AND MONTHLY STAYS. POSSIBLY LONGER TERM, TOO. NO PETS. BROKERS/AGENTS:PLEASE SEE THE PRIVATE REMARKS ON UPDATED PRICING SCHEDULE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 18842 TOPANGA BEACH ROAD Road have any available units?
18842 TOPANGA BEACH ROAD Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Malibu, CA.
What amenities does 18842 TOPANGA BEACH ROAD Road have?
Some of 18842 TOPANGA BEACH ROAD Road's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 18842 TOPANGA BEACH ROAD Road currently offering any rent specials?
18842 TOPANGA BEACH ROAD Road is not currently offering any rent specials.
Is 18842 TOPANGA BEACH ROAD Road pet-friendly?
No, 18842 TOPANGA BEACH ROAD Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Malibu.
Does 18842 TOPANGA BEACH ROAD Road offer parking?
Yes, 18842 TOPANGA BEACH ROAD Road offers parking.
Does 18842 TOPANGA BEACH ROAD Road have units with washers and dryers?
Yes, 18842 TOPANGA BEACH ROAD Road offers units with in unit laundry.
Does 18842 TOPANGA BEACH ROAD Road have a pool?
No, 18842 TOPANGA BEACH ROAD Road does not have a pool.
Does 18842 TOPANGA BEACH ROAD Road have accessible units?
No, 18842 TOPANGA BEACH ROAD Road does not have accessible units.
Does 18842 TOPANGA BEACH ROAD Road have units with dishwashers?
Yes, 18842 TOPANGA BEACH ROAD Road has units with dishwashers.
Does 18842 TOPANGA BEACH ROAD Road have units with air conditioning?
No, 18842 TOPANGA BEACH ROAD Road does not have units with air conditioning.
Helpful Articles
Should I Live with a Roommate?
How to Transfer Utilities to Your New Apartment
College Apartment Checklist: Everything You Need
How to Spot and Avoid Rental Scams
Moving Costs: What You Need to Know to Budget Your Move
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Similar Pages

Malibu 2 BedroomsMalibu Apartments with Balconies
Malibu Apartments with GaragesMalibu Apartments with Washer-Dryers
Malibu Furnished Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Los Angeles, CALong Beach, CAAnaheim, CASanta Clarita, CAPasadena, CAGlendale, CAHuntington Beach, CAFullerton, CASanta Monica, CATorrance, CAOxnard, CABurbank, CA
Thousand Oaks, CAWest Covina, CAVentura, CASimi Valley, CAWhittier, CADowney, CABeverly Hills, CAWestmont, CAFlorence-Graham, CASignal Hill, CACompton, CATopanga, CA
East Los Angeles, CAPalos Verdes Estates, CAView Park-Windsor Hills, CAChannel Islands Beach, CAEl Segundo, CAMoorpark, CALos Alamitos, CAEast San Gabriel, CATemple City, CACarpinteria, CACastaic, CAWest Carson, CA

Apartments Near Colleges

California Institute of TechnologyPacific Oaks College
California State University-FullertonUniversity of California-Los Angeles
California Institute of the Arts