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7614 WHITSETT AVE
Last updated January 14 2020 at 9:46 PM

7614 WHITSETT AVE

7614 Whitsett Avenue · No Longer Available
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Location

7614 Whitsett Avenue, Los Angeles, CA 91605
North Hollywood

Amenities

in unit laundry
hardwood floors
garbage disposal
dishwasher
pet friendly
parking
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
garbage disposal
hardwood floors
in unit laundry
microwave
oven
range
w/d hookup
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
FULLY RENOVATED HOME, WD FLR, CENTRAL AC, - Property Id: 194850

7614 Whitsett Ave North Hollywood 91605

GORGEOUS HOME FULLY REMODELED & RENOVATED
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ONE YEAR LEASE
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CALL 818 376 9102
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/194850
Property Id 194850

(RLNE5421834)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7614 WHITSETT AVE have any available units?
7614 WHITSETT AVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 7614 WHITSETT AVE have?
Some of 7614 WHITSETT AVE's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and garbage disposal. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7614 WHITSETT AVE currently offering any rent specials?
7614 WHITSETT AVE is not currently offering any rent specials.
Is 7614 WHITSETT AVE pet-friendly?
Yes, 7614 WHITSETT AVE is pet friendly.
Does 7614 WHITSETT AVE offer parking?
Yes, 7614 WHITSETT AVE offers parking.
Does 7614 WHITSETT AVE have units with washers and dryers?
Yes, 7614 WHITSETT AVE offers units with in unit laundry.
Does 7614 WHITSETT AVE have a pool?
No, 7614 WHITSETT AVE does not have a pool.
Does 7614 WHITSETT AVE have accessible units?
No, 7614 WHITSETT AVE does not have accessible units.
Does 7614 WHITSETT AVE have units with dishwashers?
Yes, 7614 WHITSETT AVE has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
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How much should you be paying for rent?

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