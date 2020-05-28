Amenities
FULLY RENOVATED HOME, WD FLR, CENTRAL AC, - Property Id: 194850
7614 Whitsett Ave North Hollywood 91605
GORGEOUS HOME FULLY REMODELED & RENOVATED
NEW EVERYTHING!
SPACIOUS 4 BEDROOMS 3 BATHROOMS 1800 SQFT
LAMINATE FLOORING
CENTRAL AC/HEAT
QUARTZ COUNTER TOP
STAINLESS APPLIANCES -
STOVE, DISHWASHER, MICROWAVE
SELF CLOSING CABINETS
BEAUTIFUL SUBWAY TILE BACK SPLASH
RECESSED LIGHTING
DUAL PANE WINDOWS
WASHER DRYER HOOK UPS
TENANT MUST BRING WASHER DRYER
PARKING - ROOM FOR 5 CARS
YARD
ONE YEAR LEASE
1 SMALL PET OK $500 ADDITIONAL DEPOSIT
CALL 818 376 9102
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/194850
Property Id 194850
(RLNE5421834)