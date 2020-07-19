7136 Matilija Ave 2

Amenities
FULLY FURNISHED MONTH-TO-MONTH RENTAL - Property Id: 316912
PROPERTY HAS BEEN CLEANED AND DISINFECTED IN ACCORDANCE WITH CDC GUIDELINES
There are two homes on this property which share the following: SHARED POOL, BACKYARD AND LAUNDRY.
THIS IS A FULLY-FURNISHED HOME AVAILABLE ON A MONTHLY BASIS PER THE BELOW RATES WHICH VARY BY SEASON. FOLLOWING ARE THE MONTHLY RATES BY SEASON:
- SPRING (FEB to MAY): $2,700/month
- SUMMER (JUN, JUL, AUG): $3,000/month
- FALL (SEP, OCT): $2,550/month
- WINTER (NOV, DEC, JAN): $2,500/month
Every ZANOZA home is fully furnished and includes:
- 24/7 CUSTOMER SUPPORT VIA TEXT, EMAIL OR PHONE
- ON-CALL HANDYMAN
- FULL KITCHEN STOCKED WITH ALL ESSENTIALS, FROM COFFEE TO COOKWARE
- BRAND NEW LUXURY TOWELS, LINENS AND BEDDING
- BATHROOM ESSENTIALS
- OUTDOOR BBQ GRILL
- OUTDOOR FURNITURE
- WASHER/DRYER
- ROKU HD TVS WITH NETFLIX & AMAZON PRIME STREAMING
- HIGH-SPEED WIFI
- PETS WELCOME (With Additional fee)
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/p/7136-matilija-ave-van-nuys-ca-unit-2/316912
Property Id 316912
(RLNE5955761)