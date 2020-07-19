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7136 Matilija Ave 2
Last updated July 17 2020 at 10:51 AM

7136 Matilija Ave 2

7136 Matilija Avenue · (310) 431-9318
COVID-19 Update
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Location

7136 Matilija Avenue, Los Angeles, CA 91405
Van Nuys

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

1 Bedroom

Unit Unit 2 · Avail. now

$3,000

1 Bed · 1 Bath · 450 sqft

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Amenities

in unit laundry
garbage disposal
dishwasher
dogs allowed
pool
bbq/grill
Unit Amenities
carpet
dishwasher
furnished
garbage disposal
in unit laundry
microwave
oven
range
refrigerator
Property Amenities
dogs allowed
pet friendly
pool
bbq/grill
internet access
FULLY FURNISHED MONTH-TO-MONTH RENTAL - Property Id: 316912

PROPERTY HAS BEEN CLEANED AND DISINFECTED IN ACCORDANCE WITH CDC GUIDELINES

There are two homes on this property which share the following: SHARED POOL, BACKYARD AND LAUNDRY.

THIS IS A FULLY-FURNISHED HOME AVAILABLE ON A MONTHLY BASIS PER THE BELOW RATES WHICH VARY BY SEASON. FOLLOWING ARE THE MONTHLY RATES BY SEASON:

- SPRING (FEB to MAY): $2,700/month
- SUMMER (JUN, JUL, AUG): $3,000/month
- FALL (SEP, OCT): $2,550/month
- WINTER (NOV, DEC, JAN): $2,500/month

Every ZANOZA home is fully furnished and includes:
- 24/7 CUSTOMER SUPPORT VIA TEXT, EMAIL OR PHONE
- ON-CALL HANDYMAN
- FULL KITCHEN STOCKED WITH ALL ESSENTIALS, FROM COFFEE TO COOKWARE
- BRAND NEW LUXURY TOWELS, LINENS AND BEDDING
- BATHROOM ESSENTIALS
- OUTDOOR BBQ GRILL
- OUTDOOR FURNITURE
- WASHER/DRYER
- ROKU HD TVS WITH NETFLIX & AMAZON PRIME STREAMING
- HIGH-SPEED WIFI
- PETS WELCOME (With Additional fee)
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/p/7136-matilija-ave-van-nuys-ca-unit-2/316912
Property Id 316912

(RLNE5955761)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7136 Matilija Ave 2 have any available units?
7136 Matilija Ave 2 has a unit available for $3,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 7136 Matilija Ave 2 have?
Some of 7136 Matilija Ave 2's amenities include in unit laundry, garbage disposal, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7136 Matilija Ave 2 currently offering any rent specials?
7136 Matilija Ave 2 is not currently offering any rent specials.
Is 7136 Matilija Ave 2 pet-friendly?
Yes, 7136 Matilija Ave 2 is pet friendly.
Does 7136 Matilija Ave 2 offer parking?
No, 7136 Matilija Ave 2 does not offer parking.
Does 7136 Matilija Ave 2 have units with washers and dryers?
Yes, 7136 Matilija Ave 2 offers units with in unit laundry.
Does 7136 Matilija Ave 2 have a pool?
Yes, 7136 Matilija Ave 2 has a pool.
Does 7136 Matilija Ave 2 have accessible units?
No, 7136 Matilija Ave 2 does not have accessible units.
Does 7136 Matilija Ave 2 have units with dishwashers?
Yes, 7136 Matilija Ave 2 has units with dishwashers.
Interested in 7136 Matilija Ave 2?
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