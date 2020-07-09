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Los Angeles, CA
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665 West 24th Street
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

665 West 24th Street

665 West 24th Street · No Longer Available
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Location

665 West 24th Street, Los Angeles, CA 90731
Coastal San Pedro

Amenities

on-site laundry
granite counters
dishwasher
garage
ceiling fan
fireplace
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
range
refrigerator
Property Amenities
on-site laundry
garage
BEAUTIFUL 2 BED 2 BATH TOWN HOME LOCATED IN SAN PEDRO. THIS UNIT IS MINUTES AWAY FROM THE SAN PEDRO FISH MARKET, THE BEACH AND ENTERTAINMENT VENUES. THIS BEAUTIFUL HOME IS EQUIPPED WITH VINYL FLOORING TROUGH OUT. THE LIVING AREA IS BEAUTIFULLY LIT WITH NATURAL LIGHTING DUE TO THE BEAUTIFUL WINDOWS THAT LOOK OUT TO THE OCEAN. THERE IS RECESED LIGHTING PERFECT FOR ALLOWING YOU TO SET THE PROPER LIGHTING FOR WHEN THE FIREPLACE IS ON DURING THOSE COLD NIGHTS. THE DINING AREA IS PLACED RIGHT NEXT TO THE DOORS THAT LEAD OUT TO THE OCEAN VIEW. THE KITCHEN IS EQUIPPED WITH ALL AMENITIES SUCH AS A STOVE, REFRIGERATOR, AND DISHWASHER, AND RECESED LIGHTING. THE BEDROOMS ARE LAMINATE FLOORING, WITH A CEILING FAN THAT KEEPS THE ROOM COOL AND WITH WONDERFUL NATURAL LIGHTING DUE TO THE WINDOWS. THIS HOME HAS GREAT AND LARGE CLOSETS. THE MASTER BEDROOM HAS VINYL FLOORING, GREAT NATURAL LIGHTING AND A CEILING FAN. THRE IS ONE FULL BATHROOM EQUIPPED WITH BEAUTIFUL RECESED LIGHTING, AND A WONDERFUL BACKSPLASH AGAINST THE BATHROOM VANITY. THE SECOND BATHROOM COMES WITH A SHOWER AND A BEAUTIFUL GRANITE LIKE VANITY. THIS UNIT COMES WITH A 2 CAR GARAGE AND A LAUNDRY ROOM IN THE COMPLEX THAT IS FREE OF CHARGE. CONVENIENTLY LOCATED OFF THE 710 AND THE 110 FWY.

Smoking: No

Year Built: 1974

Lease Terms: 12 Months

Deposits: $2,500.00
Contact us to schedule a showing.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 665 West 24th Street have any available units?
665 West 24th Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 665 West 24th Street have?
Some of 665 West 24th Street's amenities include on-site laundry, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 665 West 24th Street currently offering any rent specials?
665 West 24th Street is not currently offering any rent specials.
Is 665 West 24th Street pet-friendly?
No, 665 West 24th Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 665 West 24th Street offer parking?
Yes, 665 West 24th Street offers parking.
Does 665 West 24th Street have units with washers and dryers?
No, 665 West 24th Street does not offer units with in unit laundry.
Does 665 West 24th Street have a pool?
No, 665 West 24th Street does not have a pool.
Does 665 West 24th Street have accessible units?
No, 665 West 24th Street does not have accessible units.
Does 665 West 24th Street have units with dishwashers?
Yes, 665 West 24th Street has units with dishwashers.
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