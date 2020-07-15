All apartments in Los Angeles
Find more places like 6503 Bonner Ave.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Los Angeles, CA
/
6503 Bonner Ave
Last updated February 16 2020 at 11:24 AM

6503 Bonner Ave

6503 Bonner Avenue · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Los Angeles
See all
North Hollywood
See all
Pet Friendly Places
See all
1 Bedrooms
See all
2 Bedrooms
See all

Location

6503 Bonner Avenue, Los Angeles, CA 91606
North Hollywood

Amenities

in unit laundry
hardwood floors
garbage disposal
dishwasher
pet friendly
new construction
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
garbage disposal
hardwood floors
in unit laundry
oven
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
new construction
NEW BUILT BACKHOUSE, WD FLR, CENTRAL AC - Property Id: 209456

NEW CONSTRUCTION
3 BEDS 2 BATHS 1200 SQFT
WOOD LAMINATE FLOORING
CENTRAL AC/HEAT
QUARTZ COUNTER TOPS
STAINLESS STEEL STOVE & DISHWASHER
REFRIGERATOR & WASHER DRYER MAY BE PROVIDED IF NEEDED FOR WELL QUALIFIED APPLICANTS
RECESSED LIGHTING
ONE YEAR LEASE
TENANT PAYS ALL UTILITIES
STREET PARKING ONLY
1 SMALL PET OK WITH ADDITIONAL DEPOSIT

CALL 818 376 9102
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/209456
Property Id 209456

(RLNE5542861)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6503 Bonner Ave have any available units?
6503 Bonner Ave doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 6503 Bonner Ave have?
Some of 6503 Bonner Ave's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and garbage disposal. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6503 Bonner Ave currently offering any rent specials?
6503 Bonner Ave is not currently offering any rent specials.
Is 6503 Bonner Ave pet-friendly?
Yes, 6503 Bonner Ave is pet friendly.
Does 6503 Bonner Ave offer parking?
No, 6503 Bonner Ave does not offer parking.
Does 6503 Bonner Ave have units with washers and dryers?
Yes, 6503 Bonner Ave offers units with in unit laundry.
Does 6503 Bonner Ave have a pool?
No, 6503 Bonner Ave does not have a pool.
Does 6503 Bonner Ave have accessible units?
No, 6503 Bonner Ave does not have accessible units.
Does 6503 Bonner Ave have units with dishwashers?
Yes, 6503 Bonner Ave has units with dishwashers.
Helpful Articles
13 Places to Get Free Moving Boxes
How Long Does it Take to Find an Apartment?
How to Get an Apartment with Bad Credit (7 Tips)
Best Cities for Families 2019
First-Time Renter’s Apartment Guide and Checklist
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Le Blanc Apartment Homes
21501 Roscoe Boulevard
Los Angeles, CA 91304
Sunset Vine Tower
1480 Vine St
Los Angeles, CA 90028
Magnolia Terrace
14520 Magnolia Boulevard
Los Angeles, CA 91403
Reve - 11837 Mayfield
11837 Mayfield Avenue
Los Angeles, CA 90049
The Cleo
345 S Alexandria Ave
Los Angeles, CA 90020
MySuite at Acacia
11649 W Mayfield Ave
Los Angeles, CA 90049
Sutton Place
1616 N Fuller Ave
Los Angeles, CA 90046
THE LP by CLG
349 S La Fayette Park Pl
Los Angeles, CA 90057

Similar Pages

Los Angeles 1 BedroomsLos Angeles 2 Bedrooms
Los Angeles Apartments with ParkingLos Angeles Pet Friendly Places
Los Angeles Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Long Beach, CAAnaheim, CASanta Clarita, CASanta Ana, CA
Irvine, CAPasadena, CAGlendale, CAHuntington Beach, CA
Fullerton, CASanta Monica, CACosta Mesa, CAOrange, CA

Nearby Neighborhoods

North HollywoodDowntown Los AngelesWilshire Center Koreatown
Woodland Hills Warner CenterMarina Del ReySherman Oaks
NorthridgeHollywood

Apartments Near Colleges

University of California-Los AngelesLos Angeles Harbor College
Los Angeles Trade Technical CollegeLos Angeles Valley College
Los Angeles City College