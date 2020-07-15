6503 Bonner Ave

Amenities
NEW BUILT BACKHOUSE, WD FLR, CENTRAL AC - Property Id: 209456
NEW CONSTRUCTION
3 BEDS 2 BATHS 1200 SQFT
WOOD LAMINATE FLOORING
CENTRAL AC/HEAT
QUARTZ COUNTER TOPS
STAINLESS STEEL STOVE & DISHWASHER
REFRIGERATOR & WASHER DRYER MAY BE PROVIDED IF NEEDED FOR WELL QUALIFIED APPLICANTS
RECESSED LIGHTING
ONE YEAR LEASE
TENANT PAYS ALL UTILITIES
STREET PARKING ONLY
1 SMALL PET OK WITH ADDITIONAL DEPOSIT
CALL 818 376 9102
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/209456
Property Id 209456
(RLNE5542861)