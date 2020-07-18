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5509 Cartwright Ave 2
Last updated July 17 2020 at 10:51 AM

5509 Cartwright Ave 2

5509 Cartwright Avenue · (310) 431-9318
COVID-19 Update
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Location

5509 Cartwright Avenue, Los Angeles, CA 91601
North Hollywood

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

1 Bedroom

Unit Unit 2 · Avail. now

$3,200

1 Bed · 1 Bath · 300 sqft

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Amenities

in unit laundry
garbage disposal
dishwasher
dogs allowed
bbq/grill
some paid utils
Unit Amenities
dishwasher
furnished
garbage disposal
in unit laundry
microwave
oven
range
refrigerator
Property Amenities
dogs allowed
pet friendly
bbq/grill
internet access
FULLY FURNISHED MONTH-TO-MONTH RENTAL - Property Id: 316789

PROPERTY HAS BEEN CLEANED AND DISINFECTED IN ACCORDANCE WITH CDC GUIDELINES

PLEASE NOTE THAT THERE ARE TWO HOMES ON THE LOT AND THIS HOME IS THE REAR PROPERTY ON THE LOT, HOWEVER THERE ARE NO SHARED WALLS BETWEEN THE TWO HOMES BUT THE SHARED LAUNDRY IS LOCATED OUTSIDE.

THIS IS A FULLY-FURNISHED HOME AVAILABLE ON A MONTHLY BASIS PER THE BELOW RATES WHICH VARY BY SEASON. FOLLOWING ARE THE MONTHLY RATES BY SEASON:

- SPRING (FEB to MAY): $2,900/month
- SUMMER (JUN, JUL, AUG): $3,200/month
- FALL (SEP, OCT): $2,700/month
- WINTER (NOV, DEC, JAN): $2,500/month

Every ZANOZA home is fully furnished and includes:
- 24/7 CUSTOMER SUPPORT VIA TEXT, EMAIL OR PHONE
- ON-CALL HANDYMAN
- FULL KITCHEN STOCKED WITH ALL ESSENTIALS, FROM COFFEE TO COOKWARE
- BRAND NEW LUXURY TOWELS, LINENS AND BEDDING
- BATHROOM ESSENTIALS
- OUTDOOR BBQ GRILL
- OUTDOOR FURNITURE
- WASHER/DRYER
- ROKU HD TVS WITH NETFLIX & AMAZON PRIME STREAMING
- HIGH-SPEED WIFI
- PETS WELCOME (With Additional fee)
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/p/5509-cartwright-ave-north-hollywood-ca-unit-2/316789
Property Id 316789

(RLNE5954877)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5509 Cartwright Ave 2 have any available units?
5509 Cartwright Ave 2 has a unit available for $3,200 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 5509 Cartwright Ave 2 have?
Some of 5509 Cartwright Ave 2's amenities include in unit laundry, garbage disposal, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5509 Cartwright Ave 2 currently offering any rent specials?
5509 Cartwright Ave 2 is not currently offering any rent specials.
Is 5509 Cartwright Ave 2 pet-friendly?
Yes, 5509 Cartwright Ave 2 is pet friendly.
Does 5509 Cartwright Ave 2 offer parking?
No, 5509 Cartwright Ave 2 does not offer parking.
Does 5509 Cartwright Ave 2 have units with washers and dryers?
Yes, 5509 Cartwright Ave 2 offers units with in unit laundry.
Does 5509 Cartwright Ave 2 have a pool?
No, 5509 Cartwright Ave 2 does not have a pool.
Does 5509 Cartwright Ave 2 have accessible units?
No, 5509 Cartwright Ave 2 does not have accessible units.
Does 5509 Cartwright Ave 2 have units with dishwashers?
Yes, 5509 Cartwright Ave 2 has units with dishwashers.
Interested in 5509 Cartwright Ave 2?
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