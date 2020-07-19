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4717 Aqueduct Ave
Last updated July 17 2020 at 10:51 AM

4717 Aqueduct Ave

4717 Aqueduct Avenue · (310) 431-9318
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Location

4717 Aqueduct Avenue, Los Angeles, CA 91436
Encino

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Amenities

in unit laundry
garbage disposal
dishwasher
dogs allowed
bbq/grill
some paid utils
Unit Amenities
dishwasher
furnished
garbage disposal
in unit laundry
microwave
oven
range
refrigerator
Property Amenities
dogs allowed
pet friendly
bbq/grill
internet access
Available 01/02/21 FULLY FURNISHED MONTH-TO-MONTH RENTAL - Property Id: 316769

PROPERTY HAS BEEN CLEANED AND DISINFECTED IN ACCORDANCE WITH CDC GUIDELINES

THIS IS A FULLY-FURNISHED HOME AVAILABLE ON A MONTHLY BASIS PER THE BELOW RATES WHICH VARY BY SEASON. FOLLOWING ARE THE MONTHLY RATES BY SEASON:

- SPRING (FEB to MAY): $6,300/month
- SUMMER (JUN, JUL, AUG): $7,000/month
- FALL (SEP, OCT): $5,950/month
- WINTER (NOV, DEC, JAN): $5,500/month

Every ZANOZA home is fully furnished and includes:
- 24/7 CUSTOMER SUPPORT VIA TEXT, EMAIL OR PHONE
- ON-CALL HANDYMAN
- FULL KITCHEN STOCKED WITH ALL ESSENTIALS, FROM COFFEE TO COOKWARE
- BRAND NEW LUXURY TOWELS, LINENS AND BEDDING
- BATHROOM ESSENTIALS
- OUTDOOR BBQ GRILL
- OUTDOOR FURNITURE
- WASHER/DRYER
- ROKU HD TVS WITH NETFLIX & AMAZON PRIME STREAMING
- HIGH-SPEED WIFI
- PETS WELCOME (With Additional fee)
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/p/4717-aqueduct-ave-encino-ca/316769
Property Id 316769

(RLNE5954965)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4717 Aqueduct Ave have any available units?
4717 Aqueduct Ave doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 4717 Aqueduct Ave have?
Some of 4717 Aqueduct Ave's amenities include in unit laundry, garbage disposal, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4717 Aqueduct Ave currently offering any rent specials?
4717 Aqueduct Ave is not currently offering any rent specials.
Is 4717 Aqueduct Ave pet-friendly?
Yes, 4717 Aqueduct Ave is pet friendly.
Does 4717 Aqueduct Ave offer parking?
No, 4717 Aqueduct Ave does not offer parking.
Does 4717 Aqueduct Ave have units with washers and dryers?
Yes, 4717 Aqueduct Ave offers units with in unit laundry.
Does 4717 Aqueduct Ave have a pool?
No, 4717 Aqueduct Ave does not have a pool.
Does 4717 Aqueduct Ave have accessible units?
No, 4717 Aqueduct Ave does not have accessible units.
Does 4717 Aqueduct Ave have units with dishwashers?
Yes, 4717 Aqueduct Ave has units with dishwashers.
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