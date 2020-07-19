Amenities
Available 01/02/21 FULLY FURNISHED MONTH-TO-MONTH RENTAL - Property Id: 316769
PROPERTY HAS BEEN CLEANED AND DISINFECTED IN ACCORDANCE WITH CDC GUIDELINES
THIS IS A FULLY-FURNISHED HOME AVAILABLE ON A MONTHLY BASIS PER THE BELOW RATES WHICH VARY BY SEASON. FOLLOWING ARE THE MONTHLY RATES BY SEASON:
- SPRING (FEB to MAY): $6,300/month
- SUMMER (JUN, JUL, AUG): $7,000/month
- FALL (SEP, OCT): $5,950/month
- WINTER (NOV, DEC, JAN): $5,500/month
Every ZANOZA home is fully furnished and includes:
- 24/7 CUSTOMER SUPPORT VIA TEXT, EMAIL OR PHONE
- ON-CALL HANDYMAN
- FULL KITCHEN STOCKED WITH ALL ESSENTIALS, FROM COFFEE TO COOKWARE
- BRAND NEW LUXURY TOWELS, LINENS AND BEDDING
- BATHROOM ESSENTIALS
- OUTDOOR BBQ GRILL
- OUTDOOR FURNITURE
- WASHER/DRYER
- ROKU HD TVS WITH NETFLIX & AMAZON PRIME STREAMING
- HIGH-SPEED WIFI
- PETS WELCOME (With Additional fee)
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/p/4717-aqueduct-ave-encino-ca/316769
Property Id 316769
(RLNE5954965)