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Los Angeles, CA
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4702 west 17 th st
Last updated January 14 2020 at 9:45 PM

4702 west 17 th st

4702 W 17th St · No Longer Available
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Location

4702 W 17th St, Los Angeles, CA 90019
Mid City

Amenities

granite counters
recently renovated
rent controlled
walk in closets
ceiling fan
some paid utils
Unit Amenities
ceiling fan
granite counters
oven
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
rent controlled
MIDCITY/MIRACLE MILE,HUGE,BRIGHT,1 bd and 1 bath - Property Id: 176370

4702 WEST 17TH ST, LA, CA 90019. WE ALSO HAVE TWO OF 2+1 APT FOR RENT IN THE SAME BUILDING.

BUILDING MANAGER TEL. NUMBERS ARE 818-776-0059, 818-922-4286. PLEASE CALL BEFORE IT IS TOO LATE. NO DOGS AND NO CATS. BIRDS AND LIZARD ARE OK. NO EMAILS PLEASE, CALL THE MANAGER DIRECTLY, THIS IS A RENT CONTROLLED BUILDING. YOUR RENT WILL ONLY BE INCREASED ANNUALLY, AS A MINIMUM, SET BY AUTHORITIES.
SPECIAL DEAL FOR PEOPLE WHO CAN MOVE QUICKLY, HAVE GOOD CREDIT AND LIKE A UNIT WITH VIEW.LOOK NO FURTHER, WASTE NO MORE TIME SINCE YOU HAVE FOUND YOUR FAVORITE UNIT.
WE WILL INSTALL A BRAND NEW SOD WITH ROSE FLOWERS IN THE FRONT OF THE BUILDING, AWAITING SOME REASONABLE AFFORDABLE ESTIMATES. THE CURB APPEAL WILL LOOK MUCH BETTER. PLUMBING IS MOSTLY UPDATED WITH COPPER PIPES.
NUMBERS ARE 818-776-0059, 818-922-4286. PLEASE CALL BEFORE IT IS TOO LATE. BRAND NEW LAMINATED FLOORING, NEW PAINT, BRAND NEW KITCHEN GRANITE COUNTER TOPS WITH NEW SINK AND FAUCET, WALK IN CLOSET, CEILING FAN, NEW VERTICAL BLIND
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/176370
Property Id 176370

No Pets Allowed

(RLNE5370915)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4702 west 17 th st have any available units?
4702 west 17 th st doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 4702 west 17 th st have?
Some of 4702 west 17 th st's amenities include granite counters, recently renovated, and rent controlled. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4702 west 17 th st currently offering any rent specials?
4702 west 17 th st is not currently offering any rent specials.
Is 4702 west 17 th st pet-friendly?
No, 4702 west 17 th st is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 4702 west 17 th st offer parking?
No, 4702 west 17 th st does not offer parking.
Does 4702 west 17 th st have units with washers and dryers?
No, 4702 west 17 th st does not offer units with in unit laundry.
Does 4702 west 17 th st have a pool?
No, 4702 west 17 th st does not have a pool.
Does 4702 west 17 th st have accessible units?
No, 4702 west 17 th st does not have accessible units.
Does 4702 west 17 th st have units with dishwashers?
No, 4702 west 17 th st does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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