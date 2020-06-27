All apartments in Los Angeles
Find more places like 2558 KELTON Avenue.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Los Angeles, CA
/
2558 KELTON Avenue
Last updated August 22 2019 at 3:27 AM

2558 KELTON Avenue

2558 Kelton Avenue · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Los Angeles
See all
Westside
See all
Apartments with Parking
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

2558 Kelton Avenue, Los Angeles, CA 90064
Westside

Amenities

in unit laundry
hardwood floors
dishwasher
parking
recently renovated
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
media room
WELCOME TO THIS CHARMING 2BD/1BA SPANISH-COLONIAL STYLE HOME WITH GREAT CURB APPEAL ON A QUIET TREE-LINED STREET. OPEN FLOOR PLAN LEADS TO A BRIGHTLY REMODELED KITCHEN WITH WOOD BEAMED VAULTED CEILINGS AND BREAKFAST NOOK. THIS HOME ALSO INCLUDES A FORMAL DINING ROOM, CENTRAL AC/HEAT, COPPER PLUMBING, RECESSED LIGHTING AND REFINISHED HARDWOOD FLOORS. A LARGE KITCHEN WINDOW LOOKS OUT TO A PHENOMENAL BACK YARD WITH PRIVATE LANDSCAPED GARDEN INCLUDING MULTIPLE FRUIT TREES AND VEGETABLE GARDEN. JUST ONE BLOCK FROM THE LANDMARK MOVIE THEATERS, RESTAURANTS AND EXPO-LINE STATION. OVERLAND AVE SCHOOL DISTRICT.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2558 KELTON Avenue have any available units?
2558 KELTON Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 2558 KELTON Avenue have?
Some of 2558 KELTON Avenue's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2558 KELTON Avenue currently offering any rent specials?
2558 KELTON Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 2558 KELTON Avenue pet-friendly?
No, 2558 KELTON Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 2558 KELTON Avenue offer parking?
Yes, 2558 KELTON Avenue offers parking.
Does 2558 KELTON Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 2558 KELTON Avenue offers units with in unit laundry.
Does 2558 KELTON Avenue have a pool?
No, 2558 KELTON Avenue does not have a pool.
Does 2558 KELTON Avenue have accessible units?
No, 2558 KELTON Avenue does not have accessible units.
Does 2558 KELTON Avenue have units with dishwashers?
Yes, 2558 KELTON Avenue has units with dishwashers.
Helpful Articles
Best Cities for Pets 2019
7 Amenities That Will Make You Want to Rent Forever
9 Tips to Get Cheaper Rent
How to Move Cross Country
When is the Best Time to Rent an Apartment?
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Westside on Butler
1845 Butler Ave
Los Angeles, CA 90025
El Centro Apartments & Bungalows
6200 W Hollywood Blvd
Los Angeles, CA 90028
The 5550
5550 Hollywood Blvd
Los Angeles, CA 90028
Accent
5550 Grosvenor Blvd
Los Angeles, CA 90066
The Hesby
5031 Fair Ave
Los Angeles, CA 91601
Savoy West Apartments
7270 Franklin Ave
Los Angeles, CA 90046
Townhomes on Emerson
8600 Emerson Ave
Los Angeles, CA 90045
Orsini
606 N Figueroa St
Los Angeles, CA 90012

Similar Pages

Los Angeles 1 BedroomsLos Angeles 2 Bedrooms
Los Angeles Apartments with ParkingLos Angeles Pet Friendly Places
Los Angeles Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Long Beach, CAAnaheim, CASanta Clarita, CASanta Ana, CA
Irvine, CAPasadena, CAGlendale, CAHuntington Beach, CA
Fullerton, CASanta Monica, CACosta Mesa, CAOrange, CA

Nearby Neighborhoods

North HollywoodDowntown Los AngelesWilshire Center Koreatown
Woodland Hills Warner CenterMarina Del ReySherman Oaks
NorthridgeHollywood

Apartments Near Colleges

University of California-Los AngelesLos Angeles Harbor College
Los Angeles Trade Technical CollegeLos Angeles Valley College
Los Angeles City College