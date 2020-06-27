2558 KELTON Avenue

Amenities
WELCOME TO THIS CHARMING 2BD/1BA SPANISH-COLONIAL STYLE HOME WITH GREAT CURB APPEAL ON A QUIET TREE-LINED STREET. OPEN FLOOR PLAN LEADS TO A BRIGHTLY REMODELED KITCHEN WITH WOOD BEAMED VAULTED CEILINGS AND BREAKFAST NOOK. THIS HOME ALSO INCLUDES A FORMAL DINING ROOM, CENTRAL AC/HEAT, COPPER PLUMBING, RECESSED LIGHTING AND REFINISHED HARDWOOD FLOORS. A LARGE KITCHEN WINDOW LOOKS OUT TO A PHENOMENAL BACK YARD WITH PRIVATE LANDSCAPED GARDEN INCLUDING MULTIPLE FRUIT TREES AND VEGETABLE GARDEN. JUST ONE BLOCK FROM THE LANDMARK MOVIE THEATERS, RESTAURANTS AND EXPO-LINE STATION. OVERLAND AVE SCHOOL DISTRICT.