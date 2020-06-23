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2170 East CENTURY PARK EAST
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

2170 East CENTURY PARK EAST

2170 Century Park E · No Longer Available
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Location

2170 Century Park E, Los Angeles, CA 90067
Westside

Amenities

patio / balcony
dishwasher
pet friendly
all utils included
parking
gym
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
patio / balcony
Property Amenities
business center
car charging
car wash area
doorman
gym
parking
pool
cats allowed
dogs allowed
guest parking
pet friendly
sauna
tennis court
valet service
Move in ready ALL UTILITIES INCLUDED!!!! VIEWS VIEWS VIEWS!!! ENJOY 24 HOUR VALET & GUEST PARKING, HUGE HEATED POOL & SUN DECK, STATE OF THE ART FITNESS CENTER & SAUNAS/SHOWERS, FULL SECURITY STAFF, DOORMAN, TENNIS COURT, BUSINESS CENTER, ELECTRIC CAR CHARGING STATIONS, ACRES OF GRASSY LAWNS & AWARD WINNING FLOWER GARDENS. EXTRA SERVICES INCLUDE FLUFF & FOLD, DRY CLEANING & CAR WASHING, PRIVATE PET PLAYLAND. HEATING, AIR CONDITIONING IS INCLUDED. 2 BLOCKS TO MALL, MOVIES, DINING, BANKS, HOTELS, MARKETS, GOLFING, CITY PARKS, BEVERLY HILLS & WESTWOOD. 20 MINUTES TO LAX. 15 MINUTES TO UCLA. 30 MINUTES TO DOWNTOWN. 20 MINUTES TO THE BEACHES.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2170 East CENTURY PARK EAST have any available units?
2170 East CENTURY PARK EAST doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 2170 East CENTURY PARK EAST have?
Some of 2170 East CENTURY PARK EAST's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2170 East CENTURY PARK EAST currently offering any rent specials?
2170 East CENTURY PARK EAST is not currently offering any rent specials.
Is 2170 East CENTURY PARK EAST pet-friendly?
Yes, 2170 East CENTURY PARK EAST is pet friendly.
Does 2170 East CENTURY PARK EAST offer parking?
Yes, 2170 East CENTURY PARK EAST offers parking.
Does 2170 East CENTURY PARK EAST have units with washers and dryers?
No, 2170 East CENTURY PARK EAST does not offer units with in unit laundry.
Does 2170 East CENTURY PARK EAST have a pool?
Yes, 2170 East CENTURY PARK EAST has a pool.
Does 2170 East CENTURY PARK EAST have accessible units?
No, 2170 East CENTURY PARK EAST does not have accessible units.
Does 2170 East CENTURY PARK EAST have units with dishwashers?
Yes, 2170 East CENTURY PARK EAST has units with dishwashers.
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