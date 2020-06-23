Amenities
17249 Flanders St, Available 03/01/19 3 BR 2 BA 2500SQFT SINGLE STORY HOUSE WITH POOL -
LOVELY SINGLE STORY GRANADA HILLS POOL HOME HAS MUCH TO OFFER! FEATURES INCLUDE LUSH LANDSCAPING, 2 CAR GARAGE,
GATED FRONT YARD, GARDEN AREA IN FRONT, DOUBLE DOOR ENTRY, KITCHEN WITH GRANITE COUNTERS & BACKSPLASH, DOUBLE GE
OVEN, THERMADOR WARMING DRAWER, GAS COOKTOP, BUILT-IN MICROWAVE, DISHWASHER, DOUBLE SINK, REFRIGERATOR, PULL-OUT
DRAWERS, LIMESTONE TILE FLOORING, SEPARATE EATING AREA, LAUNDRY AND OPEN TO FAMILY ROOM, STEP-DOWN FORMAL LIVING
ROOM WITH VAULTED CEILINGS, FLOOR TO CEILING WINDOWS, GAS FIREPLACE WITH CUSTOM MANTLE AND MARBLE ACCENTS, ATRIUMLIKE
BAR ROOM WITH BUILT IN WET BAR, SKYLIGHT, SEPARATE WINE FRIDGE AND MINI FRIDGE, FAMILY ROOM WITH VAULTED CEILINGS
AND SLIDING GLASS DOOR TO REAR PATIO, FORMAL DINING ROOM WITH CHAIR RAIL AND HARDWOOD FLOORS, MASTER BEDROOM WITH
VAULTED CEILING, MIRRORED WARDROBE DOORS, PRIVATE BATH WITH GRANITE COUNTERS AND BACKSPLASH, DUAL SINKS, GLASS
ACCENTED TILED SHOWER AND LINEN CABINETS, SECONDARY BEDROOMS WITH VAULTED CEILINGS AND LOTS OF CLOSET SPACE, FULL
HALL BATH WITH DUAL SINKS AND SEPARATE SHOWER AND TUB, NICE SIZED HALL CLOSET, ENTERTAINERS REAR YARD WITH COVERED
BRICK PATIO, SITTING AREA WITH GLASS ROCK FIRE PIT, FOUNTAIN, GARDEN AREA, LIME TREE, SPARKING POOL, DOG RUN SIDE YARD
AND GRASSY AREA.
(RLNE2609908)