Amenities
GORGEOUS HOUSE, POOL, CENTRAL AC, WASHER DRYER - Property Id: 63539
15936 BASSETT AVE., LAKE BALBOA, CA 91406
GORGEOUS HOUSE FOR LEASE
4 BEDROOMS & 2 BATHROOMS
GUESTHOUSE AVAILABLE ALSO $1500
TILE FLOOR THROUGHOUT
CENTRAL AC/HEAT
FIREPLACE
GRANITE COUNTER TOPS
STAINLESS APPLIANCES (STOVE, MICROWAVE, DISHWASHER, REFRIGERATOR)
WASHER DRYER INCLUDED
BBQ AREA/GRILL
SPARKLING POOL
BEAUTIFUL GARDEN, FRUIT TREES, PATIO
RECESSED LIGHTING
LOTS OF CLOSETS & STORAGE
OWNER PAYS POOL SERVICE & GARDENER
ONE YEAR MINIMUM LEASE
1 SMALL PET OK WITH ADDITIONAL PET DEPOSIT
SECURITY DEPOSIT IS A MONTH'S RENT ON APPROVED CREDIT
818 376 9102
www.RealtySourceListings.com
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/63539
Property Id 63539
(RLNE4963429)