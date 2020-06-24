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Los Angeles, CA
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15936 BASSETT AVE
Last updated July 6 2019 at 10:22 AM

15936 BASSETT AVE

15936 Bassett Street · No Longer Available
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Location

15936 Bassett Street, Los Angeles, CA 91406
Lake Balboa

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
garbage disposal
dishwasher
pet friendly
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
garbage disposal
granite counters
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
pool
bbq/grill
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
GORGEOUS HOUSE, POOL, CENTRAL AC, WASHER DRYER - Property Id: 63539

15936 BASSETT AVE., LAKE BALBOA, CA 91406

GORGEOUS HOUSE FOR LEASE
4 BEDROOMS & 2 BATHROOMS
GUESTHOUSE AVAILABLE ALSO $1500
TILE FLOOR THROUGHOUT
CENTRAL AC/HEAT
FIREPLACE
GRANITE COUNTER TOPS
STAINLESS APPLIANCES (STOVE, MICROWAVE, DISHWASHER, REFRIGERATOR)
WASHER DRYER INCLUDED
BBQ AREA/GRILL
SPARKLING POOL
BEAUTIFUL GARDEN, FRUIT TREES, PATIO
RECESSED LIGHTING
LOTS OF CLOSETS & STORAGE
OWNER PAYS POOL SERVICE & GARDENER
ONE YEAR MINIMUM LEASE
1 SMALL PET OK WITH ADDITIONAL PET DEPOSIT
SECURITY DEPOSIT IS A MONTH'S RENT ON APPROVED CREDIT

818 376 9102

www.RealtySourceListings.com
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/63539
Property Id 63539

(RLNE4963429)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 15936 BASSETT AVE have any available units?
15936 BASSETT AVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 15936 BASSETT AVE have?
Some of 15936 BASSETT AVE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 15936 BASSETT AVE currently offering any rent specials?
15936 BASSETT AVE is not currently offering any rent specials.
Is 15936 BASSETT AVE pet-friendly?
Yes, 15936 BASSETT AVE is pet friendly.
Does 15936 BASSETT AVE offer parking?
No, 15936 BASSETT AVE does not offer parking.
Does 15936 BASSETT AVE have units with washers and dryers?
Yes, 15936 BASSETT AVE offers units with in unit laundry.
Does 15936 BASSETT AVE have a pool?
Yes, 15936 BASSETT AVE has a pool.
Does 15936 BASSETT AVE have accessible units?
No, 15936 BASSETT AVE does not have accessible units.
Does 15936 BASSETT AVE have units with dishwashers?
Yes, 15936 BASSETT AVE has units with dishwashers.
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