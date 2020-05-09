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1546 ELLSMERE Avenue
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

1546 ELLSMERE Avenue

1546 Ellsmere Avenue · No Longer Available
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Location

1546 Ellsmere Avenue, Los Angeles, CA 90019
Mid-Wilshire

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
parking
recently renovated
fire pit
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
fire pit
parking
bbq/grill
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Street, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1546 ELLSMERE Avenue have any available units?
1546 ELLSMERE Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 1546 ELLSMERE Avenue have?
Some of 1546 ELLSMERE Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1546 ELLSMERE Avenue currently offering any rent specials?
1546 ELLSMERE Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 1546 ELLSMERE Avenue pet-friendly?
No, 1546 ELLSMERE Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 1546 ELLSMERE Avenue offer parking?
Yes, 1546 ELLSMERE Avenue offers parking.
Does 1546 ELLSMERE Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 1546 ELLSMERE Avenue offers units with in unit laundry.
Does 1546 ELLSMERE Avenue have a pool?
No, 1546 ELLSMERE Avenue does not have a pool.
Does 1546 ELLSMERE Avenue have accessible units?
No, 1546 ELLSMERE Avenue does not have accessible units.
Does 1546 ELLSMERE Avenue have units with dishwashers?
Yes, 1546 ELLSMERE Avenue has units with dishwashers.
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