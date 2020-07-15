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Los Angeles, CA
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11120 Wyandotte Ave
Last updated May 31 2020 at 9:53 AM

11120 Wyandotte Ave

11120 Wyandotte Street · No Longer Available
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Location

11120 Wyandotte Street, Los Angeles, CA 91352
Sun Valley

Amenities

w/d hookup
hardwood floors
garbage disposal
dishwasher
pet friendly
all utils included
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
garbage disposal
hardwood floors
oven
range
w/d hookup
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
Available 06/01/20 Fully Renovated Backhouse, All Utilities Paid - Property Id: 73991

WYANDOTTE AVE, SUN VALLEY CA 91352

SPACIOUS FULLY RENOVATED 2 BED 1 BATH BACKHOUSE $2300
BONUS ROOM AVAILABLE, INCLUDING BONUS ROOM RENT IS $2600 A MONTH
WOOD LAMINATE FLOORING
CENTRAL AC/HEAT
WASHER DRYER HOOKUPS
STAINLESS APPLIANCES
RECESSED LIGHTING
STREET PARKING ONLY
ONE YEAR LEASE
ALL UTILITIES PAID

818 376 9102

www.RealtySourceListings.com
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/73991
Property Id 73991

(RLNE5711606)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 11120 Wyandotte Ave have any available units?
11120 Wyandotte Ave doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 11120 Wyandotte Ave have?
Some of 11120 Wyandotte Ave's amenities include w/d hookup, hardwood floors, and garbage disposal. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 11120 Wyandotte Ave currently offering any rent specials?
11120 Wyandotte Ave is not currently offering any rent specials.
Is 11120 Wyandotte Ave pet-friendly?
Yes, 11120 Wyandotte Ave is pet friendly.
Does 11120 Wyandotte Ave offer parking?
No, 11120 Wyandotte Ave does not offer parking.
Does 11120 Wyandotte Ave have units with washers and dryers?
No, 11120 Wyandotte Ave does not offer units with in unit laundry.
Does 11120 Wyandotte Ave have a pool?
No, 11120 Wyandotte Ave does not have a pool.
Does 11120 Wyandotte Ave have accessible units?
No, 11120 Wyandotte Ave does not have accessible units.
Does 11120 Wyandotte Ave have units with dishwashers?
Yes, 11120 Wyandotte Ave has units with dishwashers.
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