11120 Wyandotte Ave

Amenities
Available 06/01/20 Fully Renovated Backhouse, All Utilities Paid - Property Id: 73991
WYANDOTTE AVE, SUN VALLEY CA 91352
SPACIOUS FULLY RENOVATED 2 BED 1 BATH BACKHOUSE $2300
BONUS ROOM AVAILABLE, INCLUDING BONUS ROOM RENT IS $2600 A MONTH
WOOD LAMINATE FLOORING
CENTRAL AC/HEAT
WASHER DRYER HOOKUPS
STAINLESS APPLIANCES
RECESSED LIGHTING
STREET PARKING ONLY
ONE YEAR LEASE
ALL UTILITIES PAID
818 376 9102
www.RealtySourceListings.com
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/73991
Property Id 73991
(RLNE5711606)