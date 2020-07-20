All apartments in Los Angeles
Find more places like 10801 Hartsook St 2.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Los Angeles, CA
/
10801 Hartsook St 2
Last updated July 17 2020 at 10:51 AM

10801 Hartsook St 2

10801 Hartsook Street · (310) 431-9318
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Los Angeles
See all
North Hollywood
See all
Pet Friendly Apartments
See all
1 Bedroom Apartments
See all
2 Bedroom Apartments
See all

Location

10801 Hartsook Street, Los Angeles, CA 91601
North Hollywood

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

2 Bedrooms

Unit Unit 2 · Avail. Aug 1

$5,500

2 Bed · 1 Bath · 600 sqft

Report This Listing

Amenities

in unit laundry
garbage disposal
dishwasher
dogs allowed
bbq/grill
some paid utils
Unit Amenities
carpet
dishwasher
furnished
garbage disposal
in unit laundry
microwave
oven
range
refrigerator
Property Amenities
dogs allowed
pet friendly
bbq/grill
internet access
Unit 2 Available 08/01/20 FULLY FURNISHED MONTH-TO-MONTH RENTAL - Property Id: 316890

PROPERTY HAS BEEN CLEANED AND DISINFECTED IN ACCORDANCE WITH CDC GUIDELINES

PLEASE NOTE THAT THERE ARE TWO HOMES ON THE LOT AND THIS HOME IS THE REAR PROPERTY ON THE LOT AND BOTH PROPERTY SHARES A WALL.

THIS IS A FULLY-FURNISHED HOME AVAILABLE ON A MONTHLY BASIS PER THE BELOW RATES WHICH VARY BY SEASON. FOLLOWING ARE THE MONTHLY RATES BY SEASON:

- SPRING (FEB to MAY): $4,950/month
- SUMMER (JUN, JUL, AUG): $5,500/month
- FALL (SEP, OCT): $4,675/month
- WINTER (NOV, DEC, JAN): $4,500/month

Every ZANOZA home is fully furnished and includes:
- 24/7 CUSTOMER SUPPORT VIA TEXT, EMAIL OR PHONE
- ON-CALL HANDYMAN
- FULL KITCHEN STOCKED WITH ALL ESSENTIALS, FROM COFFEE TO COOKWARE
- BRAND NEW LUXURY TOWELS, LINENS AND BEDDING
- BATHROOM ESSENTIALS
- OUTDOOR BBQ GRILL
- OUTDOOR FURNITURE
- WASHER/DRYER
- ROKU HD TVS WITH NETFLIX & AMAZON PRIME STREAMING
- HIGH-SPEED WIFI
- PETS WELCOME (With Additional fee)
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/p/10801-hartsook-st-north-hollywood-ca-unit-2/316890
Property Id 316890

(RLNE5955790)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10801 Hartsook St 2 have any available units?
10801 Hartsook St 2 has a unit available for $5,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 10801 Hartsook St 2 have?
Some of 10801 Hartsook St 2's amenities include in unit laundry, garbage disposal, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 10801 Hartsook St 2 currently offering any rent specials?
10801 Hartsook St 2 is not currently offering any rent specials.
Is 10801 Hartsook St 2 pet-friendly?
Yes, 10801 Hartsook St 2 is pet friendly.
Does 10801 Hartsook St 2 offer parking?
No, 10801 Hartsook St 2 does not offer parking.
Does 10801 Hartsook St 2 have units with washers and dryers?
Yes, 10801 Hartsook St 2 offers units with in unit laundry.
Does 10801 Hartsook St 2 have a pool?
No, 10801 Hartsook St 2 does not have a pool.
Does 10801 Hartsook St 2 have accessible units?
No, 10801 Hartsook St 2 does not have accessible units.
Does 10801 Hartsook St 2 have units with dishwashers?
Yes, 10801 Hartsook St 2 has units with dishwashers.
Interested in 10801 Hartsook St 2?
Add a Message
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Corbin Terrace
7240 Corbin Ave
Los Angeles, CA 91335
Boulevard on Wilshire
5353 Wilshire Blvd
Los Angeles, CA 90036
Sunset Vine Tower
1480 Vine St
Los Angeles, CA 90028
6434-38 Shirley Ave
6434 Shirley Avenue
Los Angeles, CA 91335
Mira
21425 Vanowen Street
Los Angeles, CA 91303
Ava Studio City
10979 Bluffside Dr
Los Angeles, CA 91604
Townhomes on Emerson
8600 Emerson Ave
Los Angeles, CA 90045
Legacy at Westwood
10833 Wilshire Boulevard
Los Angeles, CA 90024

Similar Pages

Los Angeles 1 Bedroom ApartmentsLos Angeles 2 Bedroom Apartments
Los Angeles Apartments with ParkingLos Angeles Pet Friendly Apartments
Los Angeles Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Long Beach, CAAnaheim, CASanta Ana, CASanta Clarita, CA
Irvine, CAPasadena, CAGlendale, CAHuntington Beach, CA
Fullerton, CACosta Mesa, CASanta Monica, CAOrange, CA

Nearby Neighborhoods

Downtown Los AngelesNorth HollywoodWilshire Center Koreatown
Woodland Hills Warner CenterMarina Del ReyNorthridge
Sherman OaksHollywood

Apartments Near Colleges

University of California-Los AngelesLos Angeles Harbor College
Los Angeles Trade Technical CollegeLos Angeles Valley College
Los Angeles City College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity