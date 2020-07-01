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Los Angeles, CA
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10527 Alskog St
Last updated April 4 2020 at 5:06 AM

10527 Alskog St

10527 Alskog Street · No Longer Available
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Location

10527 Alskog Street, Los Angeles, CA 91352
Sun Valley

Amenities

w/d hookup
hardwood floors
garbage disposal
dishwasher
pet friendly
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
garbage disposal
hardwood floors
oven
range
w/d hookup
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
bbq/grill
GORGEOUS VIEWS, NEWLY RENOVATED HOME - Property Id: 244947

NEW BUILT 2 BED 2 BATH
GORGEOUS VIEWS
LAMINATE FLOORING
CENTRAL AC/HEAT
HIGH CEILINGS
RECESSED LIGHTING
STAINLESS APPLIANCES
WASHER DRYER HOOK UPS
LOTS OF STREET PARKING
WATER.SEWER.TRASH, GAS PAID
TENANT PAYS ELECTRICITY
BEAUTIFUL BACKYARD WITH BBQ GRILL
QUARTZ COUNTER TOPS
ONE YEAR LEASE
WILL CONSIDER 1 SMALL PET

818 376 9102
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/244947
Property Id 244947

(RLNE5658333)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10527 Alskog St have any available units?
10527 Alskog St doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 10527 Alskog St have?
Some of 10527 Alskog St's amenities include w/d hookup, hardwood floors, and garbage disposal. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 10527 Alskog St currently offering any rent specials?
10527 Alskog St is not currently offering any rent specials.
Is 10527 Alskog St pet-friendly?
Yes, 10527 Alskog St is pet friendly.
Does 10527 Alskog St offer parking?
No, 10527 Alskog St does not offer parking.
Does 10527 Alskog St have units with washers and dryers?
No, 10527 Alskog St does not offer units with in unit laundry.
Does 10527 Alskog St have a pool?
No, 10527 Alskog St does not have a pool.
Does 10527 Alskog St have accessible units?
No, 10527 Alskog St does not have accessible units.
Does 10527 Alskog St have units with dishwashers?
Yes, 10527 Alskog St has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
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