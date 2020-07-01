10527 Alskog St

Amenities
GORGEOUS VIEWS, NEWLY RENOVATED HOME - Property Id: 244947
NEW BUILT 2 BED 2 BATH
GORGEOUS VIEWS
LAMINATE FLOORING
CENTRAL AC/HEAT
HIGH CEILINGS
RECESSED LIGHTING
STAINLESS APPLIANCES
WASHER DRYER HOOK UPS
LOTS OF STREET PARKING
WATER.SEWER.TRASH, GAS PAID
TENANT PAYS ELECTRICITY
BEAUTIFUL BACKYARD WITH BBQ GRILL
QUARTZ COUNTER TOPS
ONE YEAR LEASE
WILL CONSIDER 1 SMALL PET
818 376 9102
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/244947
Property Id 244947
(RLNE5658333)