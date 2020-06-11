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10280 MISSOURI Avenue
Last updated April 10 2020 at 9:59 PM

10280 MISSOURI Avenue

10280 Missouri Avenue · No Longer Available
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Location

10280 Missouri Avenue, Los Angeles, CA 90025
Westside

Amenities

in unit laundry
dishwasher
garage
stainless steel
walk in closets
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
bathtub
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
elevator
parking
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lobby
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10280 MISSOURI Avenue have any available units?
10280 MISSOURI Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 10280 MISSOURI Avenue have?
Some of 10280 MISSOURI Avenue's amenities include in unit laundry, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 10280 MISSOURI Avenue currently offering any rent specials?
10280 MISSOURI Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 10280 MISSOURI Avenue pet-friendly?
No, 10280 MISSOURI Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 10280 MISSOURI Avenue offer parking?
Yes, 10280 MISSOURI Avenue offers parking.
Does 10280 MISSOURI Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 10280 MISSOURI Avenue offers units with in unit laundry.
Does 10280 MISSOURI Avenue have a pool?
No, 10280 MISSOURI Avenue does not have a pool.
Does 10280 MISSOURI Avenue have accessible units?
No, 10280 MISSOURI Avenue does not have accessible units.
Does 10280 MISSOURI Avenue have units with dishwashers?
Yes, 10280 MISSOURI Avenue has units with dishwashers.
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