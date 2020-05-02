3835 E. 10th Street

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2 STORY 3 BEDROOM PLUS BONUS ROOM 2 & BATH INCLUDES FRESH PAINT, VINYL PLANKS AND TILE FLOORS, STOVE, DISHWASHER, MIRRORED CLOSET DOORS, 2 CAR DETACHED GARAGE WASHER AND DRYER IN UNIT
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SMALL DOG CONSIDERED WITH ADDITIONAL DEPOSIT $500 OR $200 FOR CAT
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TENANT PAYS ALL UTILITIES
OWNER PAYS ONLY FOR GARDENER SERVICE TWICE A MONTH
RENT $3,075
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