All apartments in Long Beach
Find more places like 3835 E. 10TH STREET.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Long Beach, CA
/
3835 E. 10TH STREET
Last updated April 28 2020 at 7:09 PM

3835 E. 10TH STREET

3835 East 10th Street · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Long Beach
See all
2 Bedrooms
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Parking
See all
Apartments with Balcony
See all

Location

3835 East 10th Street, Long Beach, CA 90804
Wilson High

Amenities

in unit laundry
dishwasher
pet friendly
garage
range
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
range
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
3835 E. 10th Street -
2 STORY 3 BEDROOM PLUS BONUS ROOM 2 & BATH INCLUDES FRESH PAINT, VINYL PLANKS AND TILE FLOORS, STOVE, DISHWASHER, MIRRORED CLOSET DOORS, 2 CAR DETACHED GARAGE WASHER AND DRYER IN UNIT
TO VIEW THIS HOUSE YOU CAN CHECK OUT THE KEY AT OUR OFFICE AT 248 REDONDO AVE LONG BEACH, CA 90803 MONDAY TO FRIDAY 8:00 TO 3:30 AND SATURDAY 9:00 TO 3:30

SMALL DOG CONSIDERED WITH ADDITIONAL DEPOSIT $500 OR $200 FOR CAT
NO COSIGNER
TENANT PAYS ALL UTILITIES
OWNER PAYS ONLY FOR GARDENER SERVICE TWICE A MONTH

RENT $3,075
SEC DEP $3,095
APPLICATION FEE $30.00

(RLNE4630380)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3835 E. 10TH STREET have any available units?
3835 E. 10TH STREET doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Long Beach, CA.
How much is rent in Long Beach, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Long Beach Rent Report.
What amenities does 3835 E. 10TH STREET have?
Some of 3835 E. 10TH STREET's amenities include in unit laundry, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3835 E. 10TH STREET currently offering any rent specials?
3835 E. 10TH STREET isn't currently offering any rent specials.
Is 3835 E. 10TH STREET pet-friendly?
Yes, 3835 E. 10TH STREET is pet friendly.
Does 3835 E. 10TH STREET offer parking?
Yes, 3835 E. 10TH STREET does offer parking.
Does 3835 E. 10TH STREET have units with washers and dryers?
Yes, 3835 E. 10TH STREET offers units with in unit laundry.
Does 3835 E. 10TH STREET have a pool?
No, 3835 E. 10TH STREET does not have a pool.
Does 3835 E. 10TH STREET have accessible units?
No, 3835 E. 10TH STREET does not have accessible units.
Does 3835 E. 10TH STREET have units with dishwashers?
Yes, 3835 E. 10TH STREET has units with dishwashers.
Helpful Articles
Rent vs Buy: Advantages of Renting a Home as a Family
First Apartment Checklist: All the Essentials You Need
How to Renew Your Lease in 7 Simple Steps
The Beginner’s Guide to Renters Insurance
Moving with a Pet: Rules and Regulations you Need to Know
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

The Pacific
230 West 3rd Street
Long Beach, CA 90802
442 Residences
442 W Ocean Blvd
Long Beach, CA 90802
Bay Hill Apartments
3801 E Pacific Coast Hwy
Long Beach, CA 90804
Camden Harbor View
40 Cedar Walk
Long Beach, CA 90802
AMLI Park Broadway
245 West Broadway
Long Beach, CA 90802
2283 Lewis Ave
2283 Lewis Avenue
Long Beach, CA 90806
125 Cherry Ave
125 Cherry Ave
Long Beach, CA 90802
1309 Appleton
1309 East Appleton Street
Long Beach, CA 90802

Similar Pages

Long Beach 1 BedroomsLong Beach 2 Bedrooms
Long Beach Apartments with ParkingLong Beach Pet Friendly Places
Long Beach Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Los Angeles, CAAnaheim, CASanta Ana, CAIrvine, CA
Pasadena, CAGlendale, CAHuntington Beach, CACorona, CA
Fullerton, CASanta Monica, CAOntario, CACosta Mesa, CA

Nearby Neighborhoods

Downtown Long BeachBixby Park
Central Long BeachBelmont Heights
Traffic CircleDairy

Apartments Near Colleges

Long Beach City CollegeCalifornia Institute of Technology
Pacific Oaks CollegeCalifornia State University-Fullerton
University of California-Irvine