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Long Beach, CA
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3565 LINDEN AVE Unit 312
Last updated July 9 2020 at 11:00 AM

3565 LINDEN AVE Unit 312

3565 Linden Avenue · No Longer Available
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Location

3565 Linden Avenue, Long Beach, CA 90807
California Heights

Amenities

in unit laundry
pet friendly
parking
recently renovated
pool
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
in unit laundry
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
game room
parking
pool
pool table
bbq/grill
BEAUTIFUL 2 BEDROOM 2 BATH UNIT WITH ALL THE BELLS AND WHISTLES - THIS BEAUTIFUL 2 BED 2 BATH UNIT HAS BEEN REFINISHED AND SHINES LIKE NONE OTHER. WHEN YOU WALK IN THE FRONT DOOR THE FIRST THING THAT STRIKES YOU ARE THE SOARING CATHEDRAL CEILINGS. VERY DRAMATIC, THEY SEEM TO GO ON FOREVER. THE FLOORS ARE AN IMMACULATE WHITE BIRCH THROUGHOUT THIS HOME. THE KITCHEN HAS BEEN UPDATED AND THE QUARTZ COUNTER TOPS THAT ARE A CLEAN ARTIC WHITE. BOTH BATHROOMS HAVE BEEN UPDATED AND ARE BRIGHT AND CLEAN.
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Application fee $45

Deposit $2,150 . . . if you have a pet the pet deposit is $350

Rent $2,150 per mo plus a $25 service fee

(RLNE4847086)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3565 LINDEN AVE Unit 312 have any available units?
3565 LINDEN AVE Unit 312 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Long Beach, CA.
How much is rent in Long Beach, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Long Beach Rent Report.
What amenities does 3565 LINDEN AVE Unit 312 have?
Some of 3565 LINDEN AVE Unit 312's amenities include in unit laundry, pet friendly, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3565 LINDEN AVE Unit 312 currently offering any rent specials?
3565 LINDEN AVE Unit 312 is not currently offering any rent specials.
Is 3565 LINDEN AVE Unit 312 pet-friendly?
Yes, 3565 LINDEN AVE Unit 312 is pet friendly.
Does 3565 LINDEN AVE Unit 312 offer parking?
Yes, 3565 LINDEN AVE Unit 312 offers parking.
Does 3565 LINDEN AVE Unit 312 have units with washers and dryers?
Yes, 3565 LINDEN AVE Unit 312 offers units with in unit laundry.
Does 3565 LINDEN AVE Unit 312 have a pool?
Yes, 3565 LINDEN AVE Unit 312 has a pool.
Does 3565 LINDEN AVE Unit 312 have accessible units?
No, 3565 LINDEN AVE Unit 312 does not have accessible units.
Does 3565 LINDEN AVE Unit 312 have units with dishwashers?
No, 3565 LINDEN AVE Unit 312 does not have units with dishwashers.
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