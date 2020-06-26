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Long Beach, CA
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2821 EAST 15TH STREET
Last updated October 11 2019 at 9:44 AM

2821 EAST 15TH STREET

2821 East 15th Street · No Longer Available
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Location

2821 East 15th Street, Long Beach, CA 90804
Lee School

Amenities

w/d hookup
garage
carpet
range
refrigerator
Unit Amenities
carpet
range
refrigerator
w/d hookup
Property Amenities
parking
garage
2 BEDROOM 1 BATH WITH 1 CAR GARAGE - 1/2 OFF THE FIRST MONTH RENT

2 BEDROOM 1 BATH TILE FLOORING AND NEW CARPET IN BOTH BEDROOMS, NEW VERTICAL BLINDS, KITCHEN INCLUDES STOVE AND REFRIGERATOR 1 CAR GARAGE WITH WASHER AND DRYER HOOKUPS

KEY CHECK OUT AVAILABLE AT OUR OFFICE 248 REDONDO AVENUE LONG BEACH, CA 90803
MONDAY TO SATURDAY 8:00 TO 3:30 WITH A $20 DEPOSIT OR DEBIT OR CREDIT CARD HOLD FOR MORE INFORMATION CALL (562) 439-2147

NO PETS
ONE YEAR LEASE
NO SECTION 8
NON SMOKING
NO CO-SIGNER

No Pets Allowed

(RLNE4975513)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2821 EAST 15TH STREET have any available units?
2821 EAST 15TH STREET doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Long Beach, CA.
How much is rent in Long Beach, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Long Beach Rent Report.
What amenities does 2821 EAST 15TH STREET have?
Some of 2821 EAST 15TH STREET's amenities include w/d hookup, garage, and carpet. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2821 EAST 15TH STREET currently offering any rent specials?
2821 EAST 15TH STREET is not currently offering any rent specials.
Is 2821 EAST 15TH STREET pet-friendly?
No, 2821 EAST 15TH STREET is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Long Beach.
Does 2821 EAST 15TH STREET offer parking?
Yes, 2821 EAST 15TH STREET offers parking.
Does 2821 EAST 15TH STREET have units with washers and dryers?
No, 2821 EAST 15TH STREET does not offer units with in unit laundry.
Does 2821 EAST 15TH STREET have a pool?
No, 2821 EAST 15TH STREET does not have a pool.
Does 2821 EAST 15TH STREET have accessible units?
No, 2821 EAST 15TH STREET does not have accessible units.
Does 2821 EAST 15TH STREET have units with dishwashers?
No, 2821 EAST 15TH STREET does not have units with dishwashers.
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