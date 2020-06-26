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Long Beach, CA
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2036 E. 3RD STREET #4
Last updated June 27 2020 at 10:10 AM

2036 E. 3RD STREET #4

2036 East 3rd Street · No Longer Available
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Location

2036 East 3rd Street, Long Beach, CA 90814
Bixby Park

Amenities

hardwood floors
dogs allowed
garage
ceiling fan
carpet
range
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
hardwood floors
range
refrigerator
Property Amenities
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
SPACIOUS NICE CONDO LIKE APARTMENT - LOWER PRIVATE REAR UNIT OFF QUIET PLEASANT GARDEN AREA. CUSTOM DETAIL PAINT, PRISTINE HARDWOOD FLOORS IN LIVING ROOM AND KITCHEN, CARPET IN HALL AND BEDROOMS. VINTAGE STYLE BATHROOMS WITH TILE SINKS AND COUNTERS, LOTS OF SHADED WINDOWS WITH FAUX WOOD BLINDS. WALL TO WALL CLOSETS WITH ORGANIZERS. LARGE KITCHEN WITH PLENTY OF CABINETRY AND DINNING AREA. CEILING FANS, STOVE, REFRIGERATOR AND SINGLE CAR GARAGE WITH REMOTE DIRECTLY OFF THE KITCHEN. JUST BLOCKS FROM THE OCEAN, COMMUNITY SHOPS AND RESTAURANTS. 1 YEAR LEASE, NON SMOKING, NO CO-SIGNERS, FICO 700 +.

SMALL DOG MAY BE CONSIDERED WITH A HIGHER DEPOSIT.

CONTACT (562) 439-2147 FOR QUESTIONS AND FUTURE SHOWING SCHEDULE.

(RLNE5227312)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2036 E. 3RD STREET #4 have any available units?
2036 E. 3RD STREET #4 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Long Beach, CA.
How much is rent in Long Beach, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Long Beach Rent Report.
What amenities does 2036 E. 3RD STREET #4 have?
Some of 2036 E. 3RD STREET #4's amenities include hardwood floors, dogs allowed, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2036 E. 3RD STREET #4 currently offering any rent specials?
2036 E. 3RD STREET #4 is not currently offering any rent specials.
Is 2036 E. 3RD STREET #4 pet-friendly?
Yes, 2036 E. 3RD STREET #4 is pet friendly.
Does 2036 E. 3RD STREET #4 offer parking?
Yes, 2036 E. 3RD STREET #4 offers parking.
Does 2036 E. 3RD STREET #4 have units with washers and dryers?
No, 2036 E. 3RD STREET #4 does not offer units with in unit laundry.
Does 2036 E. 3RD STREET #4 have a pool?
No, 2036 E. 3RD STREET #4 does not have a pool.
Does 2036 E. 3RD STREET #4 have accessible units?
No, 2036 E. 3RD STREET #4 does not have accessible units.
Does 2036 E. 3RD STREET #4 have units with dishwashers?
No, 2036 E. 3RD STREET #4 does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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