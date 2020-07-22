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Lodi, CA
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528 RIBIER AVENUE
Last updated July 22 2020 at 4:43 PM

528 RIBIER AVENUE

528 Ribier Avenue · (209) 333-2700
COVID-19 Update
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Location

528 Ribier Avenue, Lodi, CA 95240
Hutchins Heights

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

3 Bedrooms

Unit 528 RIBIER AVENUE · Avail. Aug 21

$1,695

3 Bed · 2 Bath · 1386 sqft

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Amenities

on-site laundry
granite counters
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
garage
Unit Amenities
air conditioning
carpet
ceiling fan
dishwasher
granite counters
hardwood floors
microwave
range
Property Amenities
cats allowed
pet friendly
on-site laundry
parking
garage
dogs allowed
528 RIBIER AVENUE Available 08/21/20 COMING SOON - CHARMING 3 BEDROOM, 2 BATH HOME- ESTABLISHED NEIGHBORHOOD - 1 YEAR LEASE
NO DOGS
1-2 CATS OK - INCREASED SECURITY DEPOSIT
WEEKLY GARDENER INCLUDED
SHOPPING & BANKING NEARBY
ELEMENTARY SCHOOL JUST BLOCKS AWAY

ALL APPLICANTS MUST MEET OWNER QUALIFICATIONS:
MINIMUM 650 CREDIT SCORE
MAXIMUM OCCUPANTS 4 (REGARDLESS OF AGE)
MINIMUM COMBINED MONTHLY GROSS INCOME $5,000.00
NO PAST EVICTIONS OR DEBTS TO LANDLORDS
CURRENT 3 YEARS GOOD LANDLORD REFERENCES
OR OWNERSHIP PROOF (FAMILY NOT COUNTED)

EMAIL LAURA@BEACONLODIRENTALS.COM, IF NO EMAIL
CALL (209) 333-2700 TO MAKE AN APPOINTMENT TO
PICK UP APPLICATION PACKET AT OFFICE. STAFF
WORKING IN OFFICE, BUT CLOSED TO FOOT TRAFFIC.
PROCESSING APPLICATIONS THROUGH DROP BOX AND
PRACTICING SAFE SOCIAL DISTANCING. HOME WILL BE
SHOWN BY APPT WHEN APPLICATION IS APPROVED

No Dogs Allowed

(RLNE3927054)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed: cats, dogs

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 528 RIBIER AVENUE have any available units?
528 RIBIER AVENUE has a unit available for $1,695 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 528 RIBIER AVENUE have?
Some of 528 RIBIER AVENUE's amenities include on-site laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 528 RIBIER AVENUE currently offering any rent specials?
528 RIBIER AVENUE is not currently offering any rent specials.
Is 528 RIBIER AVENUE pet-friendly?
Yes, 528 RIBIER AVENUE is pet friendly.
Does 528 RIBIER AVENUE offer parking?
Yes, 528 RIBIER AVENUE offers parking.
Does 528 RIBIER AVENUE have units with washers and dryers?
No, 528 RIBIER AVENUE does not offer units with in unit laundry.
Does 528 RIBIER AVENUE have a pool?
No, 528 RIBIER AVENUE does not have a pool.
Does 528 RIBIER AVENUE have accessible units?
No, 528 RIBIER AVENUE does not have accessible units.
Does 528 RIBIER AVENUE have units with dishwashers?
Yes, 528 RIBIER AVENUE has units with dishwashers.
Does 528 RIBIER AVENUE have units with air conditioning?
Yes, 528 RIBIER AVENUE has units with air conditioning.
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