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Laguna Woods, CA
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723 AVENIDA MAJORCA
Last updated July 11 2019 at 6:57 AM

723 AVENIDA MAJORCA

723 Avenida Majorca · No Longer Available
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Location

723 Avenida Majorca, Laguna Woods, CA 92637

Amenities

patio / balcony
dishwasher
elevator
oven
Unit Amenities
dishwasher
oven
patio / balcony
Property Amenities
elevator
WELCOME TO THIS LOVELY CASA BLANCA CO-OP LOCATED IN THE 55 + SENIOR COMMUNITY OF LAGUNA WOODS. IT HAS TWO BEDROOMS AND TWO BATHROOM WITH AN ENCLOSED BALCONY THAT ADS EXTRA SQUARE FOOTAGE. CERAMIC TILE FLOORING THROUGHOUT. NICE AND BRIGHT WITH A A SKY LIGHT IN KITCHEN AND SOLAR LIGHTS IN THE LIVING ROOM, DINING AREA, AND GUEST BATHROOM. TWO WINDOWS IN MASTER BEDROOM AND ONE IN MASTER BATH TO BRING IN FRESH AIR. BUILDING HAS A LIFT(ELEVATOR) FOR EASY ACCESS TO YOUR FRONT DOOR. AVAILABLE AUGUST 1ST.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 723 AVENIDA MAJORCA have any available units?
723 AVENIDA MAJORCA doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Laguna Woods, CA.
What amenities does 723 AVENIDA MAJORCA have?
Some of 723 AVENIDA MAJORCA's amenities include patio / balcony, dishwasher, and elevator. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 723 AVENIDA MAJORCA currently offering any rent specials?
723 AVENIDA MAJORCA is not currently offering any rent specials.
Is 723 AVENIDA MAJORCA pet-friendly?
No, 723 AVENIDA MAJORCA is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Laguna Woods.
Does 723 AVENIDA MAJORCA offer parking?
No, 723 AVENIDA MAJORCA does not offer parking.
Does 723 AVENIDA MAJORCA have units with washers and dryers?
No, 723 AVENIDA MAJORCA does not offer units with in unit laundry.
Does 723 AVENIDA MAJORCA have a pool?
No, 723 AVENIDA MAJORCA does not have a pool.
Does 723 AVENIDA MAJORCA have accessible units?
No, 723 AVENIDA MAJORCA does not have accessible units.
Does 723 AVENIDA MAJORCA have units with dishwashers?
Yes, 723 AVENIDA MAJORCA has units with dishwashers.
Does 723 AVENIDA MAJORCA have units with air conditioning?
No, 723 AVENIDA MAJORCA does not have units with air conditioning.
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