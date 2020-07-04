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Laguna Woods, CA
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5331 Bahia Blanca W
Last updated July 4 2020 at 12:07 PM

5331 Bahia Blanca W

5331 Bahia Blanca West · (949) 525-7764
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Location

5331 Bahia Blanca West, Laguna Woods, CA 92637

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit O · Avail. now

$2,300

2 Bed · 2 Bath · 1080 sqft

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Amenities

in unit laundry
granite counters
dishwasher
carport
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
air conditioning
carpet
dishwasher
granite counters
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
accessible
carport
clubhouse
gym
parking
pool
media room
TOP FLOOR NO STAIRS CASA VISTA WITH MANY UPGRADES. FRESHLY PAINTED, W/W CARPET, GRANITE COUNTERS, SMOOTH TOP RANGE, DOUBLE STAINLESS SINK WITH NEW FAUCETS, NEW VANITIES, VANITY LIGHTS AND SHOWER DOORS IN BOTH BATHROOMS. THE MASTER HAS A WALK-IN-CLOSET. THERE IS A HEAT PUMP WITH A/C IN THE LIVING ROOM AND A WALL A/C UNIT IN THE MASTER. PLUS THERE IS A WASHER AND DRYER. THE CARPORT IS JUST STEPS AWAY WITH TOP AND BOTTOM STORAGE CABINETS. RENT INCLUDES, CABLE,WATER,TRASH,AND SEWER.

ENJOY ALL THE WONDERFUL AMENITIES THAT LAGUNA WOODS 55+ COMMUNITY HAS TO OFFER. 5 POOLS, 7 CLUB HOUSES,2 FITNESS CENTERS, 3 GOLF COURSES IMAGE PLAYING A BEAUTIFUL 18 HOLE COURSE FOR LESS THEN $10.00, AND ENJOY LUNCH AND FABULOUS VIEWS FROM THE 19TH RESTAURANT.THERE IS A EQUESTRIAN CENTER, ENJOY A TRAIL RIDE.THERE ARE OVER 250 SOCIAL CLUBS,CRAFT STUDIOS, A STATE OF THE ART THEATER WITH GREAT ENTERTAINMENT, FREE BUS SERVICE THAT GOES TO LOCAL SHOPPING CENTERS AND MEDICAL BUILDINGS AND HOSPITAL. ALL THIS AND ONLY 5 MILES TO LAGUNA BEACH.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5331 Bahia Blanca W have any available units?
5331 Bahia Blanca W has a unit available for $2,300 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 5331 Bahia Blanca W have?
Some of 5331 Bahia Blanca W's amenities include in unit laundry, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5331 Bahia Blanca W currently offering any rent specials?
5331 Bahia Blanca W is not currently offering any rent specials.
Is 5331 Bahia Blanca W pet-friendly?
No, 5331 Bahia Blanca W is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Laguna Woods.
Does 5331 Bahia Blanca W offer parking?
Yes, 5331 Bahia Blanca W offers parking.
Does 5331 Bahia Blanca W have units with washers and dryers?
Yes, 5331 Bahia Blanca W offers units with in unit laundry.
Does 5331 Bahia Blanca W have a pool?
Yes, 5331 Bahia Blanca W has a pool.
Does 5331 Bahia Blanca W have accessible units?
Yes, 5331 Bahia Blanca W has accessible units.
Does 5331 Bahia Blanca W have units with dishwashers?
Yes, 5331 Bahia Blanca W has units with dishwashers.
Does 5331 Bahia Blanca W have units with air conditioning?
Yes, 5331 Bahia Blanca W has units with air conditioning.
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